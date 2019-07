NEMF-festivalen nåede at finde sted to gange, hvor der blev spillet middelaldermusik i blandt andet Sct. Peders Kirke. Foto: Foto: Reinhard Wilting Foto: REINHARD WILTING

Send til din ven. X Artiklen: Slut med international festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med international festival

Næstved - 06. juli 2019 kl. 12:04 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den internationale Næstved Early Music Festival (NEMF) er lagt i graven. Festivalen kommer ikke til at genopstå, fastslår bestyrelsesformand i NEMF Peter Stevnhoved.

Læs også: Ny kulturminister gæster Næstved

Da NEMF startede med den første internationale festival i 2016 var det med deltagelse af nogle af de største navne fra hele verden. Alligevel gav festivalen et underskud på 211.000 kroner. I 2018 løb arrangementet igen af stablen, denne gang med et minus på knap en halv million kroner, hvilket fik NEMF til at bede byrådets kulturudvalg om et ekstraordinært tilskud på 273.000 kroner.

Det valgte et snævert flertal på fire ud af syv medlemmer at sige nej til i januar, og det får nu konsekvenser.

- Vi må indse, at det ikke er muligt at fundraise til en stor, international begivenhed i Næstved. Derfor satser vi nu på enkelte arrangementer som operakoncerten i august, ligesom vi vil afholde en halvårlig festival - første gang til oktober - som er for det danske og sydsvenske publikum, siger Peter Stevnhoved.

For et halvt år siden så det ud til, at NEMF var tæt på en konkurs. Men det er lykkedes at lave afdragsordninger med kreditorerne - primært musikere - og foreningen fortsætter derfor.

- Det, vi præsenterer, vil fortsat være på et højt niveau, men vi satser ikke så voldsomt som hidtil. Vi har en plan om at afdrage over de næste fem år, og vi satser på at betale det fulde skyldige beløb tilbage, fastslår Peter Stevnhoved.

Han peger på, at især overnatning til musikerne var en meget stor post til den internationale festival, som var med til at »tvinge den i knæ«.

- Ellers tror jeg, at vi på mange måder var tæt på at komme i mål. Det er da ærgerligt, at vi må slutte med den internationale festival, for den manglede i Danmark, hvor næsten alle andre vesteuropæiske lande har en. Og Næstved virkede som et godt sted, da det er en af de bedst bevarede middelalderbyer i Norden, lyder det fra Peter Stevnhoved.

Bestyrelsesformanden oplyser, at man regner med at lave et lille overskud på sommerkoncerten - hvor stort det bliver, afhænger af hvor mange sponsorerer, man kan få med på vognen.

relaterede artikler

Musikfestival fortsætter trods stort underskud 05. februar 2019 kl. 12:15

Snævert flertal smækker pengekassen i for musikfestival 29. januar 2019 kl. 16:30