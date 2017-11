Slut med havnefestival

Det er flere faktorer, der har fået erhvervsforeningen til at aflyse festen. En af de væsentligste er det kæmpe arbejde der skal lægges for dagen for at skaffe penge til arrangementet. Det har tilsyneladende knebet med opbakning fra mange af de erhvervsfolk, der er blevet bedt om at give tilskud til festivalen til trods for, at de har ligget i første parket i forbindelse med aktiviteterne.