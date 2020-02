Det ser ud til at være slut med jobpraktikkerne for Helle Knudsen - aftalen er på plads; der skal søges ordinære job fra nu af. Illustration Robert Andersen

Slut med gratis praktik: Nu skal Helle søge job

Teamleder på jobcentret Jeanett Falkenstrøm fortæller, at man har aftalt med Helle Knudsen, at hun skal søge syv forskellige jobs, som, de var enige om, kunne være relevante.

57-årige Helle Knudsen har været til møde på kommunen. På Jobcenter Næstved. Det gik ikke helt, som hun havde håbet. Men heller ikke helt galt, for det er - i hvert fald for nu - slut med jobpraktikker.

