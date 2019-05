For første gang i 40 år har Næstved Teaterforening valgt ikke at husstandsomdele brochuren, der fortæller om næste sæsons forerstillinger, siger formanden for Næstved Teaterforening, Jørgen Hvidtfeldt. Foto: Jan Jensen

Slut med foreningsbrochurer i postkassen

- Vi plejer at nå ud til 32.000 husstande, men Forbrugerombudsmanden har afgjort, at vores brochure har karakter af reklametryksag fordi sponsorerne er nævnt. Derfor har vi valgt at droppe postomdelingen og nøjes i stedet med at sende brochuren ud til vores 2.000 medlemmer, siger formanden for Næstved Teaterforening, Jørgen Hvidtfeldt.

Stadig flere husstande siger nej tak til reklamer. Det får nu Næstved Teaterforening til for første gang i 40 år at droppe den husstandsomdelte brochure, der fortæller om næste sæsons forestillinger.

