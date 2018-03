Slut med bred enighed om den økonomiske politik i Næstved

Økonomiudvalget har drøftet budgetstrategien, og den er der ikke enighed om. Rød blok vil have mulighed for at sætte personskatten op. Hvis det skal gøres uden at udløse en strafafgift, så kræver det at Næstved får andel i skattepuljen. S-SF-R-E vil sende en ansøgning.

Venstre og De Konservative siger nej til skatteforhøjelsen. Og kan derfor ikke gå ind for at Næstved søger puljen. Venstre har til gengæld fået flertal for et forslag om, at byrådet skal arbejde på at øge kommunens indtægter. Blandt andet ved salg af grunde, og dermed øge bosætningen og få flere skatteborgere til kommunen. De Konservative siger nej til at afskaffe enprocent-besparelser, men foreslår en halvering til en halv procent.