Slog deres børn: Mødre modtager voldsdomme

Den 35-årige blev frikendt for vold mod sine to sønner - fire og knap tre år gamle - ligesom hendes 37-årige mand, der ligeledes var tiltalt, blev frikendt i alle sagens forhold. Herunder blev parret frikendt for at lukke børnene ude på altanen i frostgrader.

Det er en 38-årig russisk kvinde, som for godt to uger siden blev frikendt for grov vold mod sine to sønner på henholdsvis syv og ni år. Hun var tiltalt for at slå dem med et bælte.