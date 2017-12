Sløv tilmelding til hurtigt fibernet

- Vi håber på, at en kraftig slutspurt kan få projektet i hus og fornemmer, at der er flere der stadig er i tænkeboksen. De må tage en hurtig beslutning, så området kan komme på forkant med udviklingen. Der er i øjeblikket overalt stor interesse for hurtig og sikker forbindelse til internet, og for sommerhusejere, der tænker på udlejning af sommerhus, er det en vigtig del at få med, da alle efterspørger hurtig internetforbindelse, siger formanden for grundejerforeningen Jens Petersen. Tilmeldingsfristen er 31. december. Man kan melde sig ind i fremtiden på fibia.dk/højboparken