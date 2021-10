Se billedserie Human Act-rapporten fremkommer med en hel række anbefalinger, der skal hjælpe den nye gymnasieledelse og de ansatte til at genskabe den gode arbejdsplads. Foto: Rikke Bondesen

Sløret rapport anbefalede fyring af gymnasierektor

Næstved - 22. oktober 2021 kl. 05:43 Af Robert Andersen

Den delvist mørkelagte rapport om forholdene på Næstved Gymnasium og HF (NGH) anbefaler, at rektor Susanne Stubgaard burde afskediges - det er første punkt i en række på 12 anbefalinger. Det erfarer Sjællandske.

De ting, der kommer frem i rapporten, gav ingen anden udvej for bestyrelsen, som efterfølgende indgik en fratrædelsesordning med Susanne Stubgaard.

Efter Sjællandskes oplysninger kom der ikke meget nyt frem i rapporten, som ikke allerede var beskrevet af blandt andre Sjællandske, men det var vigtigt for bestyrelsen, at der blev rettet nye og neutrale øjne på sagen, og derfor var det afgørende, at konsulenterne fra Human Act kom med en rapport.

68-årige Susanne Stubgaard var rektor på Næstved Gymnasium og HF i over 23 år. Hun stod på broen gennem turbulente tider. Fyringsrunder og gymnasiereform. Nogle mener, at hun var den rette til at drive gymnasiet fremad, men at der nu er brug for en anden ledelsestype. Foto: Rikke Bondesen

Sjællandske erfarer, at bestyrelsen ikke længere kunne sidde historierne overhørig, når så mange både nuværende og tidligere medarbejdere udtrykte sig så klart om rektor og om dennes ledelsesstil.

Bestyrelsen var meget overrasket over, at rektor fremstod som to forskellige mennesker, for ingen i bestyrelsen havde den oplevelse af rektor, som mange lærere har givet udtryk for, fortæller kilder til Sjællandske.

Tallene blæser i vinden Tallene er forkerte - så meget står klart.

Men hvorfor den nu tidligere rektor på Næstved Gymnasium og HF Susanne Stubgaard har opgivet fejlagtige tal til de to erhvervspsykologer fra konsulentfirmaet Human Act fremgår ikke af de offentliggjorte dele af den rapport, der blev afleveret til bestyrelsen på gymnasiet sidst i september.

Store dele af rapporten er overstreget med sort. Det gælder især de afsnit, der omhandler Susanne Stubgaard.

Det, man kan udlede af rapporten, er, at Human Act beder Susanne Stubgaard om at skaffe tallene for fratrædelser for de seneste tre år. Det havde været et tema længe blandt lærerne, at der var for stor udskiftning i lærergruppen, og derfor ville konsulenterne gerne have tal, der præcist viste, hvad der skete.

Tallene i rapporten Konsulenterne tjekkede tallene, fordi der i interviewmaterialet var mange fortællinger om det store antal fratrædelser, og at det kan være en belastningsfaktor, at nye lærere skal sættes ind i tingene på ny igen og igen. De undrede sig over diskrepansen.



I alt fire lærere, som i perioden enten er blevet opsagt eller selv har sagt op i perioden var ikke på rektors liste. Tre af de fire har selv sagt op. Derudover er to lærere, som i perioden er gået på pension/efterløn heller ikke at finde på listen. Det vil sige, at der i alt mangler seks lærer-fratrædelser på Susanne Stubgaards oversigt.



De tjekkede også benchmark gymnasiet. De talte med den løn- og økonomiansvarlige, som sendte en oversigt.



De blev her klogere på følgende:

1) Gymnasiet har væsentligt flere fastansatte end NGH (op til 25 lærere mere pr. år).

2) Gymnasiet havde i 2019 en elevnedgang, som betød, at de måtte igennem en fyringsrunde.

3) Gymnasiet har (på trods af fyringsrunden i 2019) i alt 25 fratrædelser på de to og et halvt år, og ikke 42 som Susanne Stubgaard har angivet i sin oversigt.



De korrekte sammenligningstal er således i alt 32 for NGH og 25 for benchmark (med pensioneringer og efterlønninger).

Susanne Stubgaard fremskaffede også tal fra et andet anonymiseret gymnasium fra Jylland, som angiveligt kan sammenlignes med NGH - et såkaldt benchmark.

Konsulenterne undrer sig over, at tallene viser det modsatte af, hvad de forventede. Forventningen var, at antallet af fratrædelser var højere i Næstved end hos det anonyme gymnasium. Og det var ikke tilfældet, kan man læse i rapporten.

Det fik konsulenterne til at tjekke tallene. Det anonymiserede gymnasium blev kontaktet, og de nye tal viste noget ganske andet. Ja, selv tallene fra NGH var fejlbehæftede. (se faktaboks)

Mørkelagt Store dele af den del af rapporten, der handler om Susanne Stubgaard er hemmeligholdt, så det er ikke muligt at se, hvad konsulentrapporten konkluderer og anbefaler, at bestyrelsen skal gøre. Det kan bare konstateres, at Susanne Stubgaard blev sendt hjem og efterfølgende indgik en hemmeligholdt fratrædelsesaftale.

Det er Kammeradvokaten, der har stået for overstregningerne.

Det kan heller ikke ses, om de fejlagtige tal var årsag til, at hun blev fyret eller var en medvirkende årsag. Sjællandske erfarer dog, at bestyrelsen ikke lagde den store vægt på de fejlagtige tal, da den traf sin beslutning.

Human Act har udfærdiget en 23-siders rapport om forholdene på Næstved Gymnasium og HF. Sjællandske har fået aktindsigt i dele af rapporten, mens store dele er overstreget - især afsnit, der handler om rektor Susanne Stubgaard. Foto: Robert Andersen

Konsulenterne konkluderede, at gennemstrømningen af lærere var stor, og de mener, at det bliver underbygget af deres spørgeskemaundersøgelse.

Den viser, at 31 procent af lærerne altid eller ofte tænker på at søge andet job. På landsplan er det tal 16 procent. I august kom der yderligere to opsigelser på NGH.

Susanne Stubgaard mener ikke, at hun er et problem, men til gengæld fremgår det af rapporten, at hun ser mange andre som problemskabende.

Det er både medarbejdere, elever, bestyrelsen og sågar de to konsulenter.

Rammesættende Konsulenterne skriver i rapporten, at Susanne Stubgaard oplever konsulenterne fra Human Act's tilgang til undersøgelse og analyse som uprofessionel og yderst problematisk. Susanne Stubgaard er uforstående overfor, at der i undersøgelsen indgår spørgsmål, der er direkte undersøgende mod hende. Susanne Stubgaard har haft et stærkt ønske om at spørgsmålene vedrørende hende blev formuleret anderledes, står der i rapporten. Hun gjorde sig over for konsulenterne overvejelser, om hvorvidt hun og ledelsen overhovedet ville indgå i undersøgelsen.

Hun kalder mediedækningen for en shitstorm og mener, at det især er tidligere medarbejdere, der har orkestreret angrebne på hende, og at der er nogle, der har problemer med at respektere hendes ledelsesret.

Hun mener selv, at hun har været rammesættende, men opfatter sig selv som et ordentligt menneske. I den synlige del af rapporten fremgår det ikke, om hun mener, at hun selv har haft et medansvar, for den situation der udspillede sig på gymnasiet.

Rapport anbefaler hjælp til at genoprette tilliden til bestyrelsen Af Robert Andersen

Rapporten fra konsulentfirmaet Human Act anbefaler, at Næstved Gymnasium og HF (NGH) får hjælp til at genoprette et tillidsfuldt samarbejde mellem lærerne og bestyrelsen.



Konsulenterne skriver, at de anbefaler hjælp til at genoprette tilliden til bestyrelsen i forhold til lærergruppen.

Det sker blandt andet på baggrund af det forløb, der udspillede sig, da medierne først begyndt at skrive om problemerne på NGH i maj i år.



Efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde var den fremstrakte hånd overfor lærerne blevet i lommen, da bestyrelsen udsendte en pressemeddelelse, hvor den udtrykte sin fulde støtte til ledelsen og rektor Susanne Stubgaard, og efterfølgende gik i flyverskjul.



En svada

Af pressemeddelelsen fremgik det, at bestyrelsen fejede medarbejdernes kritik fuldkommen af bordet. Den er bragt i Sjællandske 26. maj.



Man skrev: Bestyrelsen tager på det kraftigste afstand fra såvel indhold som kommunikationsform. Skolens ledelse og vi som bestyrelse har ingen mulighed for at kommentere på enkeltpersoner eller personalesager i offentligheden.



Bestyrelsen er af den klare opfattelse, at interne forhold skal drøftes internt på skolen. Bestyrelsen vil følge det videre forløb, som er igangsat på skolen af ledelsen, som har bestyrelsens fulde opbakning.



Bestyrelsen havde valgt ikke at tage medarbejdergruppens kritik til sig og skrev: Skolens bestyrelse er i særdeleshed ærgerlig over, at skolen på denne måde miskrediteres i offentligheden.



Den svada fik efterfølgende daværende tillidsmand for lærerne på gymnasiet Jesper Kristiansen til at kalde bestyrelsen både arrogant og tonedøv, fordi den ikke vil lytte til medarbejdernes kritik.

- Man får fornemmelsen af, at de mener, at kritikken er synd for de loyale og gode medarbejdere. Jeg opfatter det, som om de mener, at jeg og andre ikke er loyale og gode. Jeg bliver stemplet som illoyal. Jeg bliver sværtet, sagde han til Sjællandske.



Nu skal bestyrelsen afgøre, om den har brug for hjælp.



Yderligere hjælp

Human Act anbefaler også ekstern hjælp til bearbejdning af hændelsesforløbet omkring nuværende proces i forhold til at reparere på en længerevarende konfliktsituation men jo særligt i forhold til en tilspidset situation i foråret 2021.



Rapporten anbefaler ligeledes, at der ydes hjælp til at få valgt en ny tillidsrepræsentant.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra bestyrelsesformand Kenneth Ladefoged Petersen.

Rapporten fastslår også, at forholdene lærerne imellem generelt er gode og trygge.

Ville det gode Rapporten viser også et lærerkollegium, som ofte er splittet i opfattelsen af Susanne Stubgaard, men en meget stor del af lærerne - op mod 96 procent - mener, at den tidligere rektor faktisk ville det bedste for NGH. Det fremgår også, at Susanne Stubgaard har et langvarigt og dybt kendskab til skolen og lokalsamfundet. Det står også tydeligt frem, at rektor har stort engagement i NGH og lægger mange arbejdstimer på skolen, også ud over hvad man måtte anse som normen for en rektor konkluderer, konsulenterne i rapporten.

Susanne Stubgaard var meget ambitiøs på både gymnasiets og egne vegne. Måske skaffede det hende mange modstandere, som en siger det.

Sjællandske har bedt om en kommentar fra Susanne Stubgaard. Hun meddeler via sin fagforening DJØF, at hun ikke har nogen kommentarer.

Sjællandske har ligeledes bedt om en kommentar fra bestyrelsesformand på Næstved Gymnasium og HF Kenneth Ladefoged Petersen. Han meddeler, at han holder ferie og er hjemme igen på mandag. Sjællandske har spurgt en række bestyrelsesmedlemmer, men de henviser alle til formanden.

Formand for bestyrelsen på Næstved Gymnasium og HF Kenneth Ladefoged Petersen er en svær mand at træffe. Han er ligeledes meget sparsommelig med ord. Sjællandske håber at få en kommentar til rapporten og få svar på, hvornår der er en ny rektor på gymnasiet. Foto: Anders Ole Olsen

