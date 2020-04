Slagter Kim Søndergaard i den ombyggede butik, hvor det meste er nyt, men hvor det også har været vigtigt at bevare lidt af historien. Som for eksempel nummertælleren, der her viser nummer 16. Dens alder er ukendt, men hvis man skal have serviceeftersyn på den, skal man ringe til central 616, står der. Foto: Kim Rasmussen

Slagter og ostebutik slår pjalterne sammen

I mellemtiden har slagter Kim Søndergaard solgt sine varer i nabobutikken, Kvalitetsoste, som drives af hans hustru, Katja Søndergaard. Ægteparret fortsætter i fremtiden med at sælge kød og oste fra samme butik, for de har besluttet at samle de to forretninger i samme butik.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her