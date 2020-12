Slagerstjerner til byen: De kommer og spiller

Hvis vi retter blikket mod melodigrandprixets storhedstid, så er der vist ingen, der ikke får hænderne et godt stykke op over ørerne, når Kirsten Siggaard fortæller os, hvad der får hende helt op i det røde felt på en regnvejrsdag, hvor der ikke er meget, der tyder på, at solen kommer frem igen.

Drama Queen - hvis borgerlige navn så men er Peter Andersen - er Paradens mandlige grandprix stjerne - klædt ud som dronning for at matche sin sang og sit kunstnernavn. Han deltager i paraden for første gang. Ud over sit store hit med navnet Drama Queen er Peter Andersen en kunstner, der bevæger sig i mange genrer, så der er virkelig noget at glæde sig til.