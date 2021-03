Ulrik Vintersborg selv beskriver sit kunstværk som en halv kube, selvom han er klar over, at det egentlig ikke findes.

Skulpturpark under opbygning: Oplev kunsten langs havnepromenaden

- Vores vision er, at skulpturparken skal være med til at løfte kulturlivet i Næstved. Kulturen kommer i mange sammenhænge i anden række, især under coronaen, men vi synes, den er så vigtig, at den fortjener at være med i første række.

Ordene kommer fra Nils Byskov-Ottosen, formand for Skulpturpark Næstved Havnepromenade, der er godt i gang med at indfri visionen. Kulturen er i hvert fald kommet i første række i direkte betydning, for indtil videre er tre skulpturer stillet op på Kanalvej i første række med udsigt til vandet.