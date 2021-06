Se billedserie De 18 opstillede til kommunevalg 2021. Ann Hansen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Christian Brøndum, Christian Olsen Bidstrup, Dennis Boye Jensen, Diego Gugliotta, Flemming Rasmussen, Jan Arne Guldberg, Kenneth Pallisgaard Sørensen, Mikkel Agerskov Jørgensen, Morten Kristiansen, Niels True, Otto Poulsen, Rico Carlsen, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Stine Andersen, Süleyman Yücel, Vibeke Galle. Fotos: Anita Corpas.

Skulder ved skulder i Venstre

Næstved - 15. juni 2021 kl. 07:47 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Opstillingsmøde: Ovenpå turbulente dage i Venstre, hvor store partiprofiler har trukket sig fra det kommende kommunevalg, er der dømt fredspibe ved opstillingsmøde mandag aften i Herlufsholm Hallen.

Der hersker en tyk tåge af peace, love and harmony ved opstillingsmøde i Venstre i Herlufsholm Hallen mandag aften. Lidt over 100 medlemmer er mødt frem for at tage stilling til prioriteringen af de 18 kandidater, der ønsker at stille op til kommunalvalg den 16. november 2021.

Forinden er uenigheden i partiet blevet beskrevet i Sjællandske over flere dage, og store profiler som Søren Revsbæk, Kirsten Devantier og Elmer Jacobsen har valgt ikke at genopstille til kommunalvalget i november.

Imidlertid er der denne aften dømt enighed om at stå skulder ved skulder i Venstre-politikken.

Grundlæggende enige De 18 kandidater er grundlæggende enige i deres respektrive præsentationer. Kommunalvalg 2021 skal handle om sikre bedre vilkår for erhvervslivet, sikre færre udgifter for de ældre. Bedre pasning, uddannelse og vilkår for børnene. Mere kultur, bedre balance mellem land og by og Rico Carlsen og Kenneth Pallisgaard Sørensen tilføjer desuden ønsket om en skøjtehal. De ender henholdsvis som nummer 7 og 11 på listen.

Attraktiv kommune Og så skal Næstved i det hele taget være et attraktivt sted at flytte til.

- Vi vil ikke hente folk fra Herning eller Aalborg, men sådan nogen som mig. Vi vil have næstvederne hjem, og jeg ved hvordan, sagde 35-årige gymnasielærer Morten Kristiansen i sin præsentation overfor medlemmerne. Han sluttede på opstillingslisten som ny kandidat nummer otte.

Spidskandidat til borgmesterposten Kristian Skov-Andersen lagde på ingen måde skjul på, at han er stolt af det nye stærke felt af kandidater, der stiller op mod det socialdemokratiske bystyre, der har regeret i over 100 år. For med aftenens kandidater viser Venstre bredden i partiet. Der er en god blanding af både m'ere og k'ere og yngre og ældre og differentieret seksualitet.

- Det er mennesker med en kæmpe kapacitet, der har noget på hjerte. Det giver håb om, at 100 års socialdemokratiske styre i Næstved snart kan få en ende, siger Kristian Skov-Andersen, mens han understreger, at borgerne mere bør behandles som kunder i en eventuel ny borgerlig kommune.

Medlemmerne i Venstre kvitterer for byrådsarbejdet ved at vælge Cathrine Riegels Gudbergsen, der blandt andet er medlem af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget til at stå øverst på den prioriterede liste efter Venstres formand. Herefter følger medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget Niels True og Otto Poulsen med plads to og tre.

Plads til uenighed Adskillige gange bliver det understreget, at der er plads til uenighed i Venstre, og at kandidaterne ikke nødvendigvis skal mene, hvad Kristian Skov-Andersen mener.

- Man kan høre, at de har deres egen frie vilje, siger venstreformanden og understreger, at dét er der også plads til i partiet.

Kristian Skov-Andersen roser desuden de opstillede kandidater for deres ildhu og engagement.

- Jeg ser frem til samarbejdet i et samlet venstre, der stiller sig til rådighed for at indgå i kampen om Kommunalvalg 2021, fastslår han.

