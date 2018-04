Skulder ved skulder for en snarlig aftale

Omkring 120 offentligt ansate stod skulder ved skulder onsdag eftermiddag for en snarlig aftale om en ny overenskomst. Foto: Niels Brande Foto: NIELS BRANDE

Næstved - 18. april 2018

»Det er slut med pæne piger,

hør nu efter hvad vi siger,

vi vil ha meget meget meget mere i løn«.

Sangen lød ved krydset Ringstedgade og Farimagsvej i Næstved onsdag eftermiddag, hvor omkring 120 offentligt ansatte fra Næstved i en fælles demonstration arrangeret af fagbevægelserne markerede, at de står skulder om skulder i de verserende forhandlinger om en ny offentlig overenskomst.

Derfor dannede de en skulder-kæde, der strakte sig fra omtalte hjørne i retning af Rådmandshaven.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi gør opmærksom på, at det er os, der bliver kæmpet for, og vi er ikke interesserede i en lockout, men en aftale, sagde Karina Lindberg fra Tappernøje Børnehus og område-tillidsrepræsentant for område øst land.

Enkelte små grupper valgte dog at indtage andre af hjørnerne i krydset, hvilket fik en del bilister til at dytte, som var de første studenter sprunget ud.

Demonstrationen fandt sted, samme dag som forligsmand Mette Christensen udsatte den mulige storkonflikt.

Det skete, efter at parterne hele tirsdag havde forhandlet om en ny overenskomst.

Deadline var ved midnat, men forligsmanden lod forhandlingerne fortsætte til tidligt onsdag morgen, hvor hun endte med at benytte sig af muligheden for igen at udsætte den lurende konflikt.

Dermed har arbejdsgivere og -tagere på det kommunale, regionale og statslige område yderligere to uger til at komme overens om en ny overenskomstaftale for de offentligt ansatte.

Demonstrationen var varslet, inden resultatet af tirsdagens forhandlinger var kendt.

