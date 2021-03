Her er dagens fangst - 12 skudte skarver. De ender på stegepanden og smager fortrinligt, forsikrer strandjæger Benny Bülow Larsen. Privatfoto

Skudte skarver smager godt

Den frække fiskeæder skarven står for skud i Næstved, hvor strandjægerne har fået lov at regulere bestanden.

I denne uge er der foreløbig blevet nedlagt 22 skarver og strandjæger Benny Bülow Larsen fik ram på 12 af de sorte fugle, der i gennemsnit spiser op mod et halvt kilo fisk om dagen.

- De smager fortræffeligt. De skal bare lige udvandes et par dage, så skærer jeg brysterne fri og steger dem, fortæller den erfarne strandjæger.

Banditfugl

Siden den 19. februar har Næstved Strandjagtforening haft tilladelse til at regulere bestanden efter at skarverne i det kolde vejr søgte tilflugt i Kanalen og Susåen, hvor skarven har let spil med hyppig fiskefangst.