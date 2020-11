Skraldemænd strejker

- Det er en ærgerlig situation, vi står overfor. Som udgangspunkt skal borgerne fortsat opbevare affaldet i deres skraldespand, indtil det kan blive hentet. Er man blandt de adresser, som skulle have haft hentet affald, og derfor nu mangler plads, er der stadig en mulighed for at aflevere mad- og restaffald på kommunens genbrugspladser i godkendte ekstra sække. Man kan få flere informationer på Næstved Kommunes hjemmeside, som vi løbende holder opdateret og på facebooksiden »Sammen ta'r vi skraldet«. Her kan man følge med i situationen, og vores medarbejdere sidder også klar på telefonerne til at svare på spørgsmål, siger affaldschef Søren Nielsen.