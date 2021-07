Skrald lugter fælt i sommervarmen. Foto: Thomas Olsen

Skrald i lugter i varmen

Næstved - 14. juli 2021 kl. 13:54 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Føj for en stank! Sådan lyder det tit i den indre by, når sommersolen bager ned og det er tæt på tømningsdag for skraldecontainerne. Når det er rigtig slemt, kan beboerne ikke lade vinduerne stå åbne.

Det har været sådan hver sommer i mange år. Det er ikke en bivirkning af den nye affaldsordning som trådte i kraft 1. juli.

- Der er ingen ændringer på tømning af beholderen til mad- og restaffald, som fortsat er hver 14. dag, fortæller Mia Than West der er kommunikationsmedarbejder i Team Byg, Miljø og Affald i Næstved Kommune.

Gode råd i varmen En del andre kommuner tømmer mad- og restaffald hver uge i sommermånederne, netop for at undgå lugtgener og maddiker i affaldet. Næstved Kommune har ikke planer om ugetømning.

Men der er gode råd fra kommunen: Det er vigtigt at lukke skraldeposerne med en knude. Man kan sørge for at placere affaldsbeholderen i skyggen, og så skal beholderen også vaskes en gang imellem.

- Det er husstandenes eget ansvar at sørge for, at skraldecontainerne er rene, siger Mia Than West.

Ny ordning godt i gang Den nye affaldsordning i Næstved Kommune, hvor man skal sortere affaldet i ti fraktioner er kommet godt i gang, lyder det fra Team Byg, Miljø og Affald.

Næstved kommune har modtaget langt færre henvendelser fra borgerne ved denne udrulning end da man indførte den første skraldesortering i 2018.

- Det er vi selvfølgelig glade for, da det må betyde, at de har fået den nødvendige information i forhold til at komme i gang med at sortere affaldet i 10 forskellige fraktioner, siger kommunikationsmedarbejder Mia Than West.

Men der er for tidligt at give ordningen karakterer. Kommunen har indtil nu haft fokus på at få de nye affaldscontainere ud til borgerne, så de kunne komme i gang. Evalueringen kommer i løbet af efteråret.

Råd om skrald i varmen 1. Dryp madaffaldet godt af, inden du smider det ud, da væsken både lugter og tiltrækker fluer.



2. Husk altid at emballere dit affald og sørg for, at din skraldepose er helt tæt, før du smider den i beholderen.



3. Bind altid knude på affaldsposen – eventuelt dobbeltknude – og læg den forsigtigt i affaldsbeholderen. Undgå at overfylde posen. Smid hellere flere skraldeposer ud.



4. Placer din affaldsbeholder i skyggen indtil tømningsdag, hvis det er muligt, så den ikke står fremme i solen.



5. Luk låget på beholderen ordentligt

6. Rengør løbende din affaldsbeholder med vand og sæbe ved at lægge den ned og spule den med haveslangen – og gerne efter hver tømning.



7. Brug ikke gift. Maddiker er ikke farlige. Du kan eventuelt benytte en smule Rodalon, idet det er bakteriedræbende og fjerner den dårlige lugt.



