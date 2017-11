Skosvindel: Solgte samme par 18 gange

Det var et par Adidas Yeezy Boost 350 som disse i »piratsort«, som 18 mennesker bare måtte eje så meget, at de uden videre overførte op til 4420 kroner til en 19-årig mand. Han lovede at fremsende skoene, men var dog ikke i besiddelse af dem.

Næstved - 30. november 2017 kl. 10:47 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En i dag 19-årig mand fra Næstved troede, at han havde fundet en smart fidus, da han i november 2015 begyndte at sælge et par sko på nettet - vel at mærke uden at tænke sig at fremsende skoene eller overhovedet at være i besiddelse af dem.

I starten levede han da også fedt af de penge, han begyndte at skovle ind på sin konto, da godtroende skoshoppere betalte op til 4420 kroner for de ikke-eksisterende, sorte Adidas Yeezy Boost 350. Et yderst populært par sneakers, designet af den feterede, amerikanske rapstjerne Kanye West.

Da sagen var for Retten i Næstved tilstod den 19-årige samtlige forhold, han var tiltalt for. Den unge mand forklarede, at han havde startet bedrageriet, fordi han kendte andre, der benyttede sig af samme svindelnummer. Det var en spændende måde at skaffe nemme penge, som blev brugt til »det fede liv« - nyt tøj og byture - lød det fra vidneskranken.

Selvom bedrageriforholdene blev anmeldt løbende til politiet, efterhånden som skoene ikke dukkede op som aftalt, lykkedes det den 19-årige at bedrage i alt 18 mennesker for over 60.000 kroner i en periode på næsten et halvt år frem til maj sidste år.

De fleste annoncer blev indrykket på Facebook, hvor der blev aftalt priser på mellem 1500 og 4420 kroner for fodtøjet. I enkelte af tilfældene handlede den dømte sammen med en anden ung mand, hvis sag behandles særskilt, og nogle af pengene blev overført til dennes mor, inden de røg videre i systemet.

Til sidst fik politiet sat de forskellige tråde sammen og standset mandens bedrageri.

Den 19-årige handlede også sammen med en anden, da han som ansat i Meny i Sct. Jørgens Park i efteråret 2015 svindlede med i alt otte Oddsetkuponer til 1000 kroner stykket. De i alt 8000 kroner blev aldrig betalt til supermarkedet.

Også dette forhold blev han fundet skyldig i, og straffen for det hele lød på fire måneders betinget fængsel med krav om 100 timers samfundstjeneste. Den dømte var kun 17 år, da han indledte bedrageriet og aldrig tidligere straffet, hvilket var formidlende omstændigheder.

De mange penge, han snød sig til, skal desuden betales tilbage. Dommen blev modtaget.

