Overgrebet fandt sted under en skoleudflugt til en skov vest for Næstved. Foto: Frank Holm

Skoleudflugt: 10-årig dreng voldtaget i skoven af 16-årig

På et tidspunkt, da de to drenge var alene, bad den ældre elev den 10-årige om at se den anden vej, trække bukserne af og bukke sig ned og holde fast i en træstamme. Derefter voldtog han ham.

En torsdag eftermiddag i september sidste år drog en flok elever - heriblandt to drenge på dengang henholdsvis 10 og 16 år - og en lærer fra en specialskole på tur i en skov vest for Næstved.

