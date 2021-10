Skolestruktur: Radikal formand går imod sin egen idé

Kobberbakkeskolen har skiftet ledere og mellemledere omkring 30 gange med den nuværende skolestruktur, vurderer Ventres Søren Revsbæk. Det fungerer ikke konkluderer han.

Næstved - 25. oktober 2021

Lige efter sommerferien åbnede Børne- og Skoleudvalgsformand Lars Hoppe Søe (R) valgkampen med et forslag om at gøre op med den nuværende skolestruktur og splitte de seks skoler i Næstved Kommune op til flere selvstændige skoler med egen ledelse og skolebestyrelse.

Han mente at skolerne var blevet for store og ledelsen for fjern, og at strukturen med centrale ledelser for flere skoleafdelinger betyder, at borgerne i lokalmiljøet ikke føler ejerskab til deres lokale skole længere.

Forslaget, som Lars Hoppe Søe fremsatte i Sjællandske i august, fik Venstres Søren Revsbæk og socialdemokraten Per Sørensen til at stille et foreslå i Børne- og Skoleudvalget at forvaltningen skulle udarbejde et papir om konsekvenserne af en eventuel opsplitning af skolerne. Det stemte også den radikale skoleudvalgsformand for, på udvalgets møde i september.

Nej fra Hoppe og Brix På næste møde, tirsdag den 25. oktober stemmer udvalget om at gå videre med forslaget. Det vil indebære yderligere beregninger fra forvaltningen og en høring blandt skoler og forældrerepræsentanter, for at sætte gang i en ændring af skolestrukturen

Denne gang stemmer Lars Hoppe Søe og det konservative udvalgsmedlem, Anette Brix nej, til trods for at de i første omgang var positivt stemt for at afskaffe de forkætrede områdeledelser og gå tilbage til flere skoler med egen leder.

- Jeg er skuffet over at Lars Hoppe Søe løber fra det forslag han selv har været talsmand for, siger forslagsstilleren Søren Revsbæk (V).

Revsbæk siger, at han stillede forslaget fordi Hoppe Søe var kommet med startskuddet en revision af skolestrukturen fra 2016. Desuden mener han, at vælgerne har krav på at vide hvor hver enkelt politikker står i sagen, inden de skal sætte deres kryds ved kommunalvalget den 16. november.

Derfor har Søren Revsbæk og Per Sørensen benyttet sig at den såkaldte standsningsret og får punktet om skolestrukturen sat på dagsordenen ved byrådsmødet den 9. november.

Politisk plat Lars Hoppe Søe mener ikke at han løber fra sit eget forslag.

- De radikale går stadig ind for at vi skal ændre skolestrukturen og give skolerne deres selvstændighed tilbage. Men processen skal være ordentlig, siger han.

Lars Hoppe Søe ønsker at udskyde beslutningen om en ny skolestruktur til foråret, når det nye byråd er kommet i gang med arbejdet.

- Jeg synes det er useriøst at reducere en alvorlig sag, som har stor indflydelse på mange borgeres tilværelse, til en cirkusforestilling på det sidste byrådsmøde inden valget, siger udvalgsformanden.

Der skal regnes mere på de økonomiske og praktiske konsekvenser af at lave om på skolestrukturen, før et forslag kan sendes i høring, mener Lars Hoppe Søe.

Samme holdning har Anette Brix (K), der også grundlæggende gerne vil have skolerne splittet op igen

- Men vi mangler et overblik over økonomien og dialog med de involverede parter inden vi kan lave en høring om at ændre skolestrukturen tilbage, siger Anette Brix.

Hun vil blandt andet gerne vide hvad der kommer til at ske med SFO'erne og udbuddet af linjefag under en ny struktur.

Syltekrukke Søren Revsbæk glæder sig til at få drøfte skolestrukturen ved byrådsmødet den 9. november, hvor han håber at alle politikere komme ud af busken og fortæller om de mener, at de nuværende seks skoler i Næstved Kommune skal splittes op til flere selvstændige enheder.

Men han er bange for at forslaget nu ender i en syltekrukke.

- Det er nu vi har chancen for at sætte en proces i gang som kan ændre en syg struktur. Tænk engang, Kobberbakkeskolen har skiftet ledere og mellemledere omkring 30 gange under den nuværende struktur, sige Søren Revsbæk.

Han opfordrer borgmester Carsten Rasmussen og byrådet til at optræde politisk klogt og omfavne forslaget og sende en strukturændring i høring nu.

- Ellers viser det nuværende byråd at man ikke ønsker at ændre skolestrukturen, mener Søren Revsbæk.