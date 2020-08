Skolestart med fokus på håndhygiejne og rengøring

Af Mia Than West Seks ugers sommerferie er slut. Mandag startede 7710 elever i 0. til 9. klasse i Næstved Kommunes folkeskoler. Og her er dagligdagen kommet en smule tættere på, hvad elever og personale var vant til, inden coronapandemien brød ud i foråret.

- De enkelte afdelinger er blevet bedt om at kigge på, hvad der giver bedst mening for dem, fortæller centerchefen.

Sende børn hjem

Det vil stadig være muligt for skolerne at anvende nødundervisningsbestemmelserne i helt særlige tilfælde. Det kan for eksempel være nødvendigt at tage i brug, hvis man oplever smittetilfælde og er nødt til at sende et større antal elever eller medarbejdere hjem.