Eleverne har meldt tilbage, at det var fedt, at det var unge - som her Steffen Schultz fra Næstved VVS - der fortalte om deres valg af uddannelse. Han fortalte dem, at han længe havde tænkt på at blive håndværker, fordi han ikke havde lyst til at sidde og læse en masse bøger. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Skoles dom over virksomhedsbesøg på byggeplads: Virkelig fedt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoles dom over virksomhedsbesøg på byggeplads: Virkelig fedt

Næstved - 09. oktober 2020 kl. 07:27 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Det har været super fedt og er klart noget, vi kan anbefale. Sådan lyder meldingen fra Lene Lise, lærer i udskolingen på Fladsåskolen, afdeling Mogenstrup, der har stået for samarbejdet med Næstved Kommunes erhvervsplaymaker Ole Hilden om erhverssafarien for udskolingen. Tirsdag besøgte en række skoleelever Gaulumparkens byggeplads på Kattekæret i Fensmark.

Læs også: Først bygger man hjørnet af huset inde i en hal

- Det har været fantastisk for os, at Ole (Hilden. red.) har arrangeret og sørget for, at eleverne er blevet hentet og kørt rundt i bus, siger Lene Lise.

Normalt ville skolen selv skulle tage kontakt til virksomheder og arrangere det hele fra bunden af, mens eleverne så skulle rundt med det offentlige. Derfor ville det normalt kun blive til et enkelt virksomhedsbesøg.

- På den her måde når de rundt til meget mere. Det har været mega fedt, siger Lene Lise.

Smagsprøver på jobs De fire 8. klasser kommer rundt til Hoffmann, Arkil og Atki, mens de tre 7. klasser nøjes med to virksomhedsbesøg og har Hoffmann som det fælles sted og ellers besøger enten et af Arkils to lokaliteter i Næstved eller Ressource City på Maglemølle.

9. klasserne er ude i brobygning på ungdomsuddannelserne, hvor de på grund af corona kommer ud klassevis og bliver undervist af lærere fra det pågældende sted.

- De har fået meget ud af det, siger hun om 8. klassernes tur.

Eleverne har blandt andet givet udtryk for, at det var godt, at der var nogle unge, som fortalte om deres uddannelsesvalg.

- De har fået en smagsprøve på forskellige jobs, og når de er en time hvert sted, så når de at få en del at vide, men er det noget, der ikke fanger deres interesse, så er en time også til at overskue, siger Lene Lise.

relaterede artikler

Der var engang nogle hyggelige rækkehuse.... 20. juli 2020 kl. 19:52

Derfor skal 81 boliger nedrenoveres 13. oktober 2019 kl. 14:00

81 boliger rives ned og bygges op igen 11. oktober 2019 kl. 05:53