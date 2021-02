Se billedserie Pædagog og hjælpelærer Christina Cederlund tager fast på kviktestning af sine kollegaer på Ellebækskolen og Holmegårdsskolen. Hun har før testet for Falck. Privatfoto

Skoler skal kvikteste ansatte - men de ved ikke hvornår

Næstved - 07. februar 2021 kl. 10:47 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Kommunens skoler er så klar som de kan være, efter Kommunernes Landsforening torsdag aften udsendte retningslinjerne for hvordan der skal bliver muligt at tilbyde Covid-19 tests til lærere og pædagoger, som skal tilbage i skolen sammen med de yngste elever.

Hutigtestning på skolerne skal som udgangspunkt foregå i arbejdstiden, og selve podningen bliver udført af kommunalt personale. Poderne skal oplæres af Medicals Nordic, som også leverer testudstyr og værnemidler.

Hver skole ansvarlig I Næstved har hver skole udpeget en kontaktperson, som skal hjælpe med at organisere testningen og pege på personer, der gerne vil oplæres som testere. På Ellebækskolen er det administrativ leder, Johan Sass, der er blevet kontaktperson.

- Jeg er så heldig at jeg allerede har rekrutteret Christina Cederlund, som skal teste på Ellebækskolen og Holmegårdsskolen. Jeg skal også sørge for at finde et lokale og i øvrigt ordne det praktiske, siger Johan Sass.

At det blev Christina Cederlund, som skal teste sine kollegaer var ret oplagt. Hun er pædagog og hjælpelærer på Ellebækskolen, men kun på halv tid. Ved siden af har hun indtil 1. februar været teamleder for podning hos Falck.

- Jeg var rigtig glad for arbejdet hos Falck, som jo ikke fik lov til at fortsætte med af udføre hurtigtests i Næstved, og derfor er jeg glad for at kunne fortsætte med det vigtige job for nogen andre, siger Christina Cederlund.

- Jeg har netop sagt ja til opgaven, så jeg ved ikke så meget om hvordan det kommer til at køre. Men jeg er glad for at min arbejdsgiver er fleksibel så jeg også kan hjælpe Holmegårdsskolen med at teste.

Administrationschef Johan Sass vurderer, at der samlet vil være omkring 90 ansatte på de to skoler, der vil tage imod tilbuddet om en kviktest to gange om ugen for at sikre, at de ikke bærer smitte med ind på arbejdspladsen.

Halvdelen vil tage test Med den delvise genåbning vil der være omkring 180 medarbejdere, som igen får deres daglige gang på Ellebækskolen og Holmegårdsskolen fra mandag. Ifølge Johan Sass vil en del af dem vælge at blive testet andre steder end på skolen.

Når han mener, at omkring halvdelen vil lade sig teste bygger på erfaringer fra sidste uge, hvor Falck nåede at besøge Ellebækskolen en enkelt gang, inden de mistede opgaven med mobiltestning i Næstved til Medicals Nordic. Christina Cederlund synes det er ærgerligt at Falck må rykke ud, når det fungerede fint.

- Det er underligt at man har fjernet en velfungerende organisation. Men det viser, at det også handler om økonomi og politik, siger Christina Cederlund.

Hun understreger dog, at hun stiller 100 procent op bag den nye testudbyder og kun er glad for at kunne bruge sin erfaring.

Lokale løsninger På andre skoler har man også funder lokale løsninger på, hvordan personaler kan blive Covid-19 testet.

På Kobberbakkeskolen er der tre sosu-assistenter, som er ansat i specialundervisningen af handicappede børn, der har sagt ja til at stå for kviktestene.

På Lille Næstved Skole vil en lærervikar, der er uddannet sygeplejerske, teste lærere og pædagoger.

- Vi forsøger at finde lokale løsninger på alle skolerne, siger Johnni Helt, der er teamleder Center for Dagtilbud og Skole i Næstved Kommune. Artiklen fortsætter under billedet.

Lærere og pædagoger skal kviktestes to gange om ugen, når testerne er oplært. Foto: Per Christensen

Han håber, at der vil være på plads når eleverne møder i næste uge.

- Vi har gjort det vi kunne. Udfordringen er, at vi ikke ved hvornår vi kommer i gang med at teste. Det er leverandøren Medicals Nordic, der skal kontakte os angående oplæring, testudstyr og værnemidler, fortæller Johnni Helt.

Indtil videre har alle skoleledere i kommunen opfordret lærere og pædagoger til at tage en PCR test - dvs. den hvor det går et til to døgn inden svaret kommer - inden skolen starter på mandag.

Sjællandske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Medicals Nordic, der har fået opgaven med at udrulle kviktests i Næstved.

De yngste elever vender tilbage på Ellebækskolen mandag, og mon ikke de glæder sig til at komme på legepladsen sammen. Privatfoto

