Skolerne i Næstved kommer igen til at spare, hvis byrådet vedtager indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget. Privatfoto

Skoler og dagtilbud skal spare millioner af kroner

Næstved - 08. september 2021 kl. 14:38 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Hyllinge Skole bevares og det samme gør Sejlskolen, Naturskolen, Taleklasserne og de fleste andre spareforslag fra forvaltningen er også sendt i skraldespanden. Til gengæld kommer skoler og dagtilbud til at spare 2,8 millioner kroner på rammen næste år og de særlige tilbud for udsatte børn og unge skal spare 1,8 millioner på rammen. Det vil sige at besparelserne sendes videre til de enkelte skoler og institutioner i forhold til deres budgetter. Derefter skal skoler og institutioner selv finde ud af hvor de bedst kan spare.

Læs også: Spareforslag foreslår at lukke flere skoler

- Vi havde valget mellem at lukke en skole, eller sende regningen videre til skoler og dagtilbud, siger næstformand i Børne- og Skoleudvalget, socialdemokraternes Michael Perch.

I byrådet Inden besparelserne efter al sandsynlighed bliver vedtaget, skal de debatteres ved næste byrådsmøde den 21. september. Det var Venstres medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, der har brugt den såkaldte standsningsret, og sendt sagen i byrådet.

Venstres Søren Revsbæk mener grundlæggende at hele Børn- og Ungeområdet er underfinansieret, og at man ikke bør vedtage minimale besparelser midt i budgetperioden 2021-22,

- Vi kan heller ikke acceptere at man sparer på dagpasningen, hvilket vil betyde lavere normeringer og er i strid med byrådets ønske om højere normeringer, siger Søren Revsbæk, om baggrunden for at tage dagen i byrådet.

Formand for Børne- og Skoleudvalget, Lars Hoppe Søe mener at Venstre opfører sig uansvarligt, når partiet vil have at udvalget skal skubbe underskuddet foran sig.

- Udvalgene har forpligtet sig overfor byrådet til at holde balance i budgetterne. Jeg er dybt forundret over, at man i Venstre, der gerne vil være en borgmesterparti er så økonomisk uansvarlige, siger Lars Hoppe Søe.

Det er et ekstraordinært stort antal børn, som er anbragt udenfor hjemmet, der har været med til at skabe et hul i budgettet for børn og unge på 4,9 millioner kroner. Der er også underskud på dagpasningen af sårbare børn på 3 millioner kroner. Derfor det ikke tilstrækkeligt at spare 4,6 millioner kroner på rammen for skole, dagtilbud og særlige tilbud for udsatte børn og unge.

Udvalget for Børn- og Unge har også plukket øremærkede besparelser for knapt 3,3 millioner kroner fra forvaltningens sparekatalog.

