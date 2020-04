Lige nu er der ingen børn på Holmegaardskolen i Fensmark. Onsdag åbner skolen igen og er klar til at tage imod elever i 0. til 5. klasse - lige som alle andre skoler i Næstved Kommune samt vuggestuer, børnehaver og dagplejere. Foto: Mia Than West

Skoler og dagtilbud er klar til genåbning

Næstved - 14. april 2020 kl. 08:30 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoler, vuggestuer, børnehaver og dagplejere er igen klar til at modtage børn fra onsdag den 15. april. Det bekræfter børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune, Hanne Dollerup.

Siden statsminister Mette Frederiksen (S) mandag i sidste uge meddelte, at regeringen efter påske langsomt, forsigtigt, kontrolleret og gradvist vil åbne Danmark igen, har krisestaben sammen med resten af ledelsen på kommunens skoler og dagtilbud været på overarbejde for at sikre, at alle matrikler kan leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Vi har været på rigtig meget arbejde i påsken. Når vi får sådan en melding, går vi selvfølgelig i gang med at planlægge. Vi lægger os i selen for at sikre, det er forsvarligt at genåbne, siger hun.

- Jeg er rigtig stolt af vores skoler og dagtilbud. De har virkelig arbejdet hårdt for at sikre gode rammer for børnene. Vi har været langt nede i materien lige fra mobile håndvaske til indretning af lokaler. De har gjort et stykke sindssygt godt arbejde, og vi har styr på vores ting, forsikrer Hanne Dollerup.

Vi skal i gang Centerchef i Center for Dagtilbud og Skole, Lars Nedergaard, sendte den 7. april information ud til samtlige forældre, der har børn i Næstved Kommunes skoler.

Her fremgik det, at alle skal tilmelde sine børn til skole og SFO, så kommunen kan planlægge åbningen forsvarligt i forhold til børn og personale.

- Der er rigtig meget planlægning og logistik. Man skal melde sig til i stedet for at melde sig fra. Vi bruger tilmelding, fordi erfaringen er, at det giver det mest præcise billede, forklarer Hanne Dollerup og understreger, at alle børn som udgangspunkt skal møde i skole - med mindre barnet er sløjt eller sygt eller andre i hjemmet er i risikogruppen.

- Det er regeringen, der har sagt, at vi skal åbne igen. Jeg er helt med på, at nogle er utrygge ved den her situation. Men vi skal i gang. Selvfølgelig forventer vi, at folk sender deres børn i skole, når vi genåbner, siger Hanne Dollerup og forstsætter:

- De første tre dage er det sådan, at hvis lille Palle ikke kommer i skole, så ringer vi ikke.

Alle er klar Næstved Kommune forventer, at de i løbet af tirsdagen får det fulde overblik.

Det er op til den enkelte matrikel, hvordan man sikrer rammerne og tilpasser klasselokaler og stuer. Den sidste information sendes ud til forældrene senest tirsdag efter påske, så alle ved, hvordan dagen tilrettelægges og ikke mindst hvor og hvad tid, børnene skal møde onsdag.

- De enkelte tilbud har forskellige fysiske vilkår. Derfor vil det også være forskelligt, hvordan de åbner. Som udgangspunkt ser det ud til, at alle er klar til at åbne onsdag, erklærer Hanne Dollerup.

Børne- og Skoleudvalget har møde i dag tirsdag den 14. april, hvor politikerne orienteres om den planlagte genåbning.

