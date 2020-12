Hver morgen står skolepatruljen klar til at hjælpe folk over vejen ved skolen på Helgesvej. I tirsdags var de iført julemandskostumer. Privatfotos

Skolepatrulje iført julemandskostumer passer på børn i trafikken

Igen i år har skolepatruljen fra Susåskolen, afdeling Herlufmagle valgt at trække i julemandskostumer for at gøre trafikanter opmærksomme på, hvor vigtigt det er at huske lyset på cyklen i de mørke tider.