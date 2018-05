Skolelever opfinder de bedste løsninger

- Vi vil gerne inspirere unge til en fremtid med naturfag og teknologi ved at vise dem, hvilken forskel de kan gøre for andre mennesker med viden om teknologi. I år handler en af opgaverne for eksempel om pumpeteknologi, som virkelig betyder meget for mennesker, der ikke har adgang til rent vand, forklarer Nanna Seidelin.

Siden november 2017, hvor opgaverne til konkurrencen blev offentliggjort, er formen blevet pudset af i mange klasseværelser landet over. For udover at være en konkurrencedag, hvor op til 24 klasser mødes og dyster på opfindsomhed, så er Naturfagsmaraton også et skræddersyet undervisningsforløb, som lærere for 5. og 6. klasser kan indarbejde i undervisningen i natur og teknologi.