Skolelederen der løber fra det hele

Næstved - 26. september 2021 kl. 15:58 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

I en alder af 50 år har Torben Møller Nielsen allerede været skoleleder i 16 år. Og der var da heller ingen tvivl om ambitionerne, da han i 1995 startede på lærerseminariet på Frederiksberg.

- Efter en uge på seminariet blev vi spurgt hvorfor vi ville være lærere. Jeg sagde, at jeg ville være skoleleder, fortæller Torben Møller Nielsen, i dag skoleleder på Lille Næstved Skole, hvor han er chef for 250 ansatte og ansvarlig for at 1800 elever lærer noget.

Og selv om det er en stor skole med afdelinger på seks forskellige adresser, så mener Torben Møller Nielsen ikke, at han har mistet den daglige kontakt til eleverne og underviser stadig nogle af de store elever i udskolingen på Herlufsholmvej.

- Og så står jeg stadig i skolegården om morgenen og ser om de møder til tiden, siger han.

Indflydelse Ved siden af sit daglige arbejde som skoleleder på Lille Næstved Skole er Torben Møller Nielsen formand for skolelederne i Næstved og medlem af hovedbestyrelsen i Skolelederforeningen.

- Jeg elsker at være skoleleder og jeg kan også godt lide at have politisk indflydelse. Jeg brænder for at være med til at lave en god folkeskole, siger Torben Møller Nielsen.

Jobbet som skoleleder har sommetider været mere krævende en andre. Torben Møller Nielsen peger på strukturændringerne i Næstveds skolevæsen i 2016, hvor 17 skoler blev til seks distriktsskoler, som den sværeste opgave han har haft i sin tid som skoleleder.

Skoleleder Torben Møller Nielsen fylder 50 år den 28. september. Foto: Anders Ole Olsen

- Det er spændende at arbejde i en politisk styret organisation, hvor man skal være omstillingsparat, men der er også krævende, lyder det.

Der har i det hele taget været store omvæltninger og sværdslag på Folkeskolens område i den tid hvor Torben Møller Nielsens navn har stået på døren til skolelederens kontor.

For uden den gennemgribende strukturændring i Næstved Kommunes skolevæsen, har andre store nedslagspunkter i Torben Møller Nielsen arbejdsliv været skolelærernes arbejdskonflikt ved overenskomstforhandlingerne i 2013, der var Folkeskolereformen i 2014 og senest coronakrisen.

Alt sammen har ifølge skolederens på Herlufsholmsvej sat hans evner som leder i spil.

- Jeg mener ikke at ledelse er noget man kan lære, men man kan udvikle sig. Jeg mener selv jeg er blevet bedre over de 15 år jeg har været leder.

Bagersønnen fra Esbjerg Det var slet ikke lærer, der var førstevalget, da Torben Møller Nielsen forlod barndomshjemmet i Esbjerg. Her tilbragte han så mange timer i faderens bageri, at han ifølge eget udsagn nærmest kan kalde sig for udlært bager. Mor var buschauffør.

I 1993 rejste den let buttede bagersøn fra Esbjerg til Købehavn for at læse cand. polit. Her meldte han sig også ind i atletikklubben AK93 og fik smag for triatlon - altså svømning, cykling og løb. I atletikverdenen mødte han Reinholdt Schultz, som han stadig er venner med.

- Torben var en lidt overvægtig knægt, som viste sig at have talent for at løbe, fortæller Reinholdt Schultz.

Om det var triatlonen der tog overhånd eller om polit studiet i virkeligheden var lidt kedeligt, husker Torben Møller Nielsen ikke, men i hvert fald droppede han ud af studiet efter halvandet år.

At valget faldt på en læreruddannelse i stedet stod ifølge Reinholdt Schultz ikke skrevet i stjernerne.

- Det var kom som en overraskelse for os som kender ham. Det var i hvert fald ikke noget han havde snakket om, siger vennen, der betegner Torben Møller Nielsen som en bramfri natur, der har sin helt egen stil og ikke lægger skjul på sine meninger.

- Jeg havde ikke tænkt ham som en super pædagogisk type, men ved at han er sjov og vellidt og stiller krav til sine elever, siger Reinholdt Schultz.

Danmarksmester i maraton Seks år efter Torben Møller Nielsen flyttede til København var han kommet så langt med sin sport, at han i 1999 vandt DM i Maraton.

Det er siden blevet til flere topresultater både i maraton og triatlon.

Torben Møller Nielsen vandt triatlon i Frankrig i august. Privatfoto

- Han var måske ikke et naturtalent, men han havde en fantastisk motivation og stillede store krav til sig selv. Det når man langt med, fortæller Reinholdt Schultz.

Torben Møller Nielsen ved godt selv at han er udstyret med et konkurrencegen kombineret med vestjysk stædighed. Det gælder både i sporten og på jobbet.

- For en måned siden gennemførte jeg en ironman i Frankrig og vandt min aldersgruppe, fortæller Torben Møller Nielsen.

3,8 kilometer svømning, 188 kilometer bjergcykling og 42 kilometer løb. Torben Møller Nielsen kom i mål 26 minutter før nummer to i sin gruppe.

Den præstationer krævede mange timers flittig træning, hvor skolelederen stod op klokken fem om morgenen for at træne inden han skulle i skole, For ham er det et enten eller.

- Enten ligger på sofaen og tager mange kilo eller også træner jeg vildt meget. Man kommer ikke sovende til noget, siger han.

Bager selv lagkagen Den private Torben Møller Nielsen er gift med Kristina, der også er lærer, og tilsammen har de fem børn mellem 11 og 22 år. Så der bliver snakket en del skole i hjemmet. De bor i skoledistriktet og det har skolederen det fint med.

- Men man skal være parat til at møde både elever og forældre, når man er nede og handle i Rema, siger han.

Bagergenet lever stadig bedste velgående i Torben Møller Nielsen. Når han fylder 50 år tirsdag den 28. september har han planer om selv at lave lagkager til personalet på Lille Næstved Skole, helt fra bunden.

På dagen er holder han en privat reception på Skipperstuen på Enø.

