Formanden for skolelederne i Næstved, Torben Møller Nielsen savner at kritikken af skolestrukturen bliver mere konkret. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Skoleleder overrasket over ønske om flere skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Skoleleder overrasket over ønske om flere skoler

Næstved - 09. august 2021 kl. 15:16 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Skolerne i Næstved Kommune er blevet for store, og bør splittes op igen, lyder det fra formanden for Børne- og Skoleudvalget, de Radikales Lars Hoppe Søe. Det er kun fire år siden at skoler blev nedlagt og andre lagt sammen for at kommunen kunne spare otte millioner kroner. Besparelserne kom blandt andet indenfor ledelse og administration ved at skære antallet af skoledistrikter ned fra 17 til seks.

Formanden for skolelederne Næstved Kommune, Torben Møller Nielsen, der er skoleleder på Lille Næstved Skole forstår ikke hvorfor Lars Hoppe Søe vil ændre skolestrukturen igen og udskille nogle af afdelingerne til selvstændige skoler.

- Jeg er forundret over udmeldingen og forstår ikke den politisk slingrekurs, siger Torben Møller Nielsen. Han er selv øverste chef for de seks afdelinger seks forskellige steder, under Lille Næstved Skole. Adresser lige fra Næstved By til Sandved og Fuglebjerg.

Han efterlyser en klar melding fra Børne- og Skoleudvalgets formand, der kan sætte ord på, hvad der ikke fungerer under den nuværende skolestruktur.

- Kom med eksempler. Vi kan ikke ændre noget, hvis vi ved hvad det er, siger Torben Møller Nielsen, på vegne af alle skolelederen i Næstved Kommune.

Han ønsker ikke selv at blive mere konkret.

- Det er en politisk debat som politikere må tage, mener han.

Lars Hoppe Søe fortalte i går at det er vigtigt at få lokalsamfundene til igen at føle et ejerskab over de lokale skoler. Det skal ske ved at lave skolebestyrelser og ledelser på de lokale skoler igen.

Det skal måles Skolechef i Næstved Kommune, Lars Nedergaard har ikke hørt om Lars Hoppe Søes planer om at foreslå en delvis tilbagerulning af skoletrukturen, før han i går kunne læse om det i Sjællandske.

- Jeg ved ikke hvad der ligger til grund for udmeldingen. Vi i forvaltningen udmønter bare det som politikerne beslutter, siger Lars Nedergaard.

Han er ikke blevet præsenteret for særlige målbare forhold, der er blevet dårligere efter skolesammenlægningerne i 2018.

- Vi må kigge på parametre som økonomi, faglighed, arbejdsmiljø og trivsel ude på skolerne, siger skolechefen.

Tæt på eller langt fra Henrik Bang Andersen er forældrerepræsentant og næstformand i skolebestyrelsen på Kobberbakkeskolen, der ligger på fire skoleadresser i det sydlige Næstved.

Han har ikke oplevet det som et problem at skolen er stor, undtagen når det handler om at få alle forældre i tale.

- Det er klart, at det er sværere at komme i dialog med så mange forældre, siger Henrik Bang Andersen.

Han fortæller også at opgaverne for bestyrelsen er nogle andre på en stor skole med mange afdelinger end på en mindre selvstændig skole.

- Når det bliver store skoler, bliver det de taktiske og strategiske beslutninger skolebestyrelsen bliver involveret i. Det er ikke den daglige drift, siger Henrik Bang Andersen.

Omvendt kan forældrene i skolebestyrelsen komme tættere på de dagligdagen for børnene på mindre skoler.

- Det er mere jordnære og lavpraktiske beslutninger om indkøb af møbler og skolebøger, som skolebestyrelsen få indflydelse på, vurderer han.