Skoleleder ærgrer sig over afslag: Drømmer fortsat om mere plads

Næstved - 04. februar 2021 kl. 07:07 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

- Det er ikke et endegyldigt punktum. Det tager bare længere tid.

Sådan siger Anja Britt Padkjær, der er skoleleder på Appenæs Friskole på Morsøvej.

Skolen har netop fået afslag af Næstved Kommune på deres ansøgning om at udvide skolen på nabogrunden.

Det vil kræve en ændring i lokalplanen, da Refsnæsvej er udlagt som erhvervsområde med lettere industri.

Den ændring venter skolen gerne på, selv om det kan tage op til halvandet år.

- Selvfølgelig ville vi gerne udvide nu og få mere plads. Det er da øv, at vi skal vente, men vi venter gerne, så vi er sikre på, at alt er i orden. Vi vil gerne det bedste for vores elever, siger skolelederen.

Nye faglokaler Afslaget fra Næstved Kommune betyder dog ikke, at planerne om at udvide skolen går helt i stå. Der bygges en 2. sal på den nuværende skolebygning på Morsøvej 6, som kommer til at rumme tre nye faglokaler. Skolelederen forventer, at byggeriet går i gang til sommer.

- Vi glæder os helt vildt til at få mere plads, siger Anja Britt Padkjær.

Appenæs Friskole har på nuværende tidspunkt 116 elever fra 0. til 9. klasse. De drømmer stadig om at bygge ny afdeling på nabogrunden med musiklokale, køkken og SFO - og mere plads til eleverne.

- Vi har dybest set ikke taget elever ind, som vi ikke har plads til. Men vi kunne godt tænke os at have mere plads til leg og et stillelokale, hvor man kan forbyde sig og trække sig tilbage, forklarer Anja Britt Padkjær.

