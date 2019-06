Skoleleder på Kobberbakkeskolen, Klaus Da Cunha, opfordrer eventuelle utilfredse forældre til at tage kontakt til skolen. Privatfoto

Skoleleder: Ingen spareøvelse bag flytning af elever

Næstved - 11. juni 2019 kl. 14:02 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoleleder på Kobberbakkeskolen, Klaus Da Cunha, bekræfter overfor Sjællandske, at skolen lukker fire U&B-klasser. Det betyder, at en række elever efter sommerferien overflyttes til andre tilbud på skolen.

Årsagen er, at de er i gang med en strategiændring på skolen og har i den forbindelse valgt at kigge på alle skolens tilbud - herunder U&B-klasserne - for at vurdere, om eleverne er visiteret til de rette tilbud, hvor de har mulighed for at udvikle sig.

- Der er børn, der er kommet ind under U&B hatten, som ikke kræver behandling. De kan godt være i et andet specialtilbud. Mange af de her børn har skolevægring eller angst, men de er altså ikke behandlingskrævende, forklarer Klaus Da Cunha.

- Det er nye øjne på sagen, der får øje på nye ting. Nogle af de børn, der har det allerbedst vurderer vi kan være i mindre vidtgående tilbud, uddyber han.

I foråret 2018 blev en række børn visiteret til U&B-klasserne på Kobberbakkeskolen, afdeling Sydby, som er det er mest vidtgående tilbud. Flere af eleverne blev revisiteret i starten af 2019. Nu har det vist sig, at nogle af de børn vil have godt af at være i et mindre vidtgående tilbud, forklarer Klaus Da Cunha.

- Det er ikke fordi, børnene over natten er blevet bedre eller pludselig ikke har det behov. Der er ikke nogen børn, der natten over ikke længere har en diagnose. Men de udvikler sig, fortæller han.

- Vi kigger på, hvad vi så har af muligheder, og hvilke potentialer vi ser for det enkelte barn. Vi skal skabe de bedste læringsfællesskaber for alle vores elever, siger Klaus Da Cunha.

Han startede som skoleleder på Kobberbakkeskolen den 1. februar i år. Kort efter blev det konstateret, at skolen havde oparbejdet et underskud på 13 millioner kroner.

Der blev igangsat en skrap handleplan, som skal sikre, at skolen betaler underskuddet tilbage over de næste år.

Skolelederen afviser, at der er tale om en spareøvelse. For ham er det naturligt som ny skoleleder at kigge på de tilbud, skolen har for at se, om noget skal ændres.

- Kobberbakkeskolen har haft et overforbrug i det her skoleår. Det handler rigtig meget om at tilpasse de tilbud vi har til den økonomi, der er. Vi har kigget hele vejen rundt - både på almenområdet og specialområdet - og tilpasset og klasseoptimeret, forklarer han.

Idéen med U&B-tilbuddet er, at man gerne vil arbejde bredt med børnene og deres udvikling i tæt samarbejde med forældrene. Det er et tidsbegrænset forløb, hvor eleverne inden for cirka to år skal kunne vende tilbage til en almenklasse eller et andet skoletilbud.

Formålet med indsatsen er blandt andet at give den enkelte elev mulighed for personlig, relationel, adfærd og følelsesmæssig udvikling, øge de sociale og faglige kompetencer samt at give forældrene mulighed for øgede forældrekompetencer.

Netop forældrene er en vigtig part i udviklingen af eleven. Tilbuddet har dog ikke fungeret optimalt på Kobberbakkeskolen, erkender skolelederen.

- Det tilbud vi har drevet i U&B har ikke haft den kvalitet, der burde være. Vi har ikke gjort det godt nok. Der bliver nu åbnet op for en helt anden dialog med forældrene, siger han.

Klaus Da Cunha er ikke bekendt med, at forældre til elever i de U&B-klasser, der lukker har givet udtryk for, at de er utilfredse med de tilbud, deres børn flytter over i.

- Mit indtryk er, at de dialoger, der har været med forældrene har været fine. De er enige med os i, at det er det bedste for deres børn, siger Klaus Da Cunha, der opfordrer bekymrede forældre til at kontakte skolen.

- Jeg vil rigtig gerne have, at forældre, der er utrygge eller forvirrede kontakter os. Det kan være, det er en forkert beslutning for lige præcis det her barn. Jeg kan jo ikke revisitere ude i Sjællandske, siger han og tilføjer:

- Det er klart, det skaber noget utryghed hos børnene. De er sårbare. Det er rigtig vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge. Det er i et samspil, vi skal få det her til at fungere.