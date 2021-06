Se billedserie - Ildsjælene gider ikke mere. De finder sig en stilling som naturvejleder eller noget andet, siger Jeanett Petersen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Skolelærer fik nok af folkeskolen

Næstved - 08. juni 2021

Jeanett Petersen er 46 år og har været lærer siden 2013 med dansk, specialundervisning og dansk som andet sprog som sine fagområder. De første mange år arbejdede hun i folkeskolen, men for et år siden havde hun fået nok. Nu er hun lærer på en specialskole, hvor rammerne er bedre.

- Det var endnu en omstrukturering at specialområdet, der betød at de allerdårligste børn med særlige behov skulle inkluderes i de almindelige klasser der fik mig til at sige nok er nok, fortæller Jeanett Petersen.

Så selv om Jeanett, der er mor til fem som alle går eller har gået i folkeskolen, er stor fan af folkeskolen og aldrig kunne drømme om at flytte sine børn, så var hun nået til et punkt hvor det havde for store omkostninger af blive ved med at være lærer på Holmegaardskolen i Fensmark.

- Jeg havde fornemmelsen at af alle bare synes at vi lærere brokkede os, og ledelsen ikke lyttede til os, der var tæt på børnene i dagligdagen, siger hun.

Centralisering dræber Hun mener at centralisering og sammenlægning af skoler har betydet at skoleledelsen er kommet for langt væk fra lærere og elever, og at det netop er vigtigt at lytte til lærerne når ledelsen ikke er tæt på dagligdagen længere.

Derfor fik Jeanett i stedet job på Holmegaard Heldagsskole, der er en specialskole, hvor ledelsen er tæt på og oveni købet lytter til lærerne. Der er kortere fra idé til handling i lærergerning. Hun har med egne ord valgt at arbejde et sted hvor hun kan mærke, at det hun gør giver mening.

- Hvis vi skal med en klasse ud og se på fisk og vandkvalitet i en sø, lejer vi en bus. Den gør man ikke i folkeskolen, der er meget driftstung. Alt skal gøres op time for time, så man opgiver på forhånd, fortæller hun.

Ledelsen også presset Men ledelsen på folkeskolerne er også presset af regler, krav og økonomisk benspænd.

- Folkeskolen er udsultet. Bøgerne og bygningerne falder fra hinanden. Jeg kan huske engang, hvor vi fik ved juletid fik at vide, at nu var budgettet til at købe toiletpapir og kopipapir brugt op! Det er sådan nogen ting de slås med, forklarer Jeanette Petersen.

Især efter folkeskolereformen er mange lærere der har tabt pusten. Og i stedet for at stå sammen og sige at nok er nok sparker alle nedad, oplever Jeanett Petersen. Det går i sidste ende ud over undervisningen og eleverne,

Der er mange gode grunde til at lærerne kører trætte og ønsker sig noget andet. Selv om der stadig er rigtig mange gode lærere i folkeskolen, pointerer Jeanett Petersen

- Ildsjælene gider ikke mere. De finder sig en stilling som naturvejleder eller noget andet, siger hun.

Skole kan gøres bedre Hvis folkeskolen skal bliver bedre for både elever og lærere så skal det faglige pres løsnes, mener Jeanett Petersen.

- Vi skal af med testtyraniet, hvor både elever, lærere, ledelser og hele skoler skal måles og vejes hele tiden for at finde ud af hvem der klarer sig bedst, siger hun.

Det vil give tid til at se børnene som de er, i stedet for at alle skal måles på hvor gode de er til matematik, læsning eller idræt.

- Vi skal have arbejdsro i stedet for nye omstruktureringer i folkeskolen, siger Jeanett Petersen.

Og så ønsker hun også at forældrene træder et skridt tilbage og stole på at lærerne gør deres arbejde godt.

- Lad lærerne passe deres arbejde og lær dine børn at alle ikke er ens. Heller ikke lærerne, lyder opfordringen til forældrene.