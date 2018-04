Det går ikke, som planlagt for Lundebakke Gymnastikforening. Det gælder for en del idrætsforeninger i Næstved KommuneFoto: Jens Wollesen

Skoleflytning har kostet idrætsforening dyrt

Joy Sørensen er formand for gymnastikforeningen og kasserer i den lokale fodboldklub, Toksværd Olstrup Fodbold. Hun begræder beslutningen om at flytte overbygningen, og ser den som den helt store årsag til, at gymnastikforeningen i løbet at det sidste år har mistet over 50 medlemmer.