Mandag må de store elever vende tilbage til skolerne. 6. klasserne skal i skole hver dag, mens de store elever i udskolingen møder i skiftehold, fortæller formand for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe.

Send til din ven. X Artiklen: Skoleelever skal tilbage i skiftehold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleelever skal tilbage i skiftehold

Næstved - 15. maj 2020 kl. 09:00 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke alle de store elever, der mandag kan vende tilbage til deres klassekammerater. Et flertal i Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at alle 0. til 6. klasseselever på kommunens folkeskoler fra den 18. maj skal møde i skole fem dage om ugen.

7. til 9. klassetrin i udskolingen skal derimod møde fysisk op på skolerne i skiftehold, og så vidt det er muligt tre til fire dage om ugen. Resten af undervisningen vil foregå som fjernundervisning.

- De fleste små klasser vil kunne være i deres almindelige klasser. De store klasser møder forskudt. Afstandskravet vil stadig skulle overholdes, og skolerne skal stadigvæk leve op til de sundhedsmæssige krav, siger den radikale udvalgsformand Lars Hoppe Søe.

Skoler tilrettelægger Eleverne i 0. til 5. klasse har tidligere været delt op i mindre grupper. Det nye afstandskrav fra sundhedsmyndighederne på en meter gør det muligt at samle eleverne i deres sædvanlige klasser.

Den endelige plan for genåbningen er endnu ikke på plads. De enkelte skoler tilrettelægger selv inden for de udmeldte overordnede rammer, hvordan genåbingen konkret kommer til at foregå.

- Det afhænger af skolerne, og hvor store klasserne er. De fleste klasser vil kunne være i deres almindelig klasser. Antallet af lærerskift og lokaleskift skal minineres, og fagdage skal prioriteres, så man kan holde samme lærer i samme lokale, forklarer Lars Hoppe Søe.

Stor uenighed Skolerne er i fuld gang med at få puslespillet til at gå op. Lars Hoppe Søe forventer, alle er klar til genåbningens anden fase på mandag.

- Det er ikke normale skemaer for nogen, og det er slet ikke normal skolegang, man kommer tilbage til. De gør et kæmpe arbejde ude på skolerne, og de gør det super godt. Jeg har en klokkeklar forvetning om, at der i slutningen af ugen ligger en besked i Aula om, hvordan skolelivet ser ud fra mandag, siger han.

Der var stor uenighed i udvalget om, hvor meget de store elever skulle tilbage i skolen. Venstre ønskede mere restriWktive krav i forhold til afstand, og de ville bibeholde holddelingen i de små klasser. Derudover ville de have, at eleverne i udskolingen skulle have fysisk undervisning på skolerne 2-3 dage om ugen og hjemmeundervisning i resten af tiden. De blev nedstemt.

Der bliver indkaldt til ekstraordinært udvalgsmøde den 26. maj, hvor politikerne - efter ønske fra Søren Revsbæk (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) og Anette Brix (C) skal drøfte afholdelse af prøver for 9. klasse.

relaterede artikler

Skoleledere i fuld gang med genåbning 09. maj 2020 kl. 14:10

Kriseberedskab skal drosles ned 21. april 2020 kl. 19:05

Stærkt fremmøde på skoler - 50 procent på vuggestuer og børnehaver 16. april 2020 kl. 14:30