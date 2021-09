Se billedserie Caroline Skriver Olsen stemte til skolevalget i 2019

Send til din ven. X Artiklen: Skoleelever øver sig i demokrati ved skolevalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleelever øver sig i demokrati ved skolevalg

Næstved - 29. september 2021 kl. 13:18 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

For femte gang skal skoleelever i 8., 9. og 10. klasse deltage i skolevalg, som er et tre uger langt undervisningsforløb, hvor de arbejder med politiske mærkesager og deltager i politiske debatter for at de kan danne deres egen holdninger. Til sidst slutter forløbet med et valg, som var det et rigtigt folketingsvalg. Forløbet skal forberede eleverne på den dag, hvor de skal stemme til deres første folketings- eller kommunalvalg.

I Næstved Kommune er 1408 elever fra de store klasser på 11 skoler tilmeldt Skolevalg 2021. De lokale ungdomspolitiske partier er også involveret , og deltager i debatter og valgmøder op til selve skolevalget, som finder sted torsdag den 14. oktober. På valgdagen får eleverne udleveret valgkort og stemmesedler, og der bliver stillet stembokse og valgurner op på skolerne. Her skal eleverne stemme på det parti, der er mest enige med. Artiklen fortsætter under billedet.

Elever fra Kobberbakkeskolen og Lille Næstved Skole til valgdebat i Arena Næstved til Skolevalg 2019

Kommunalpolitik Da der kun er en måned mellem Skolevalg 2021 og Kommunalvalg 2021, har blandt andet Kobberbakkeskolen valgt, at eleverne også kigger på kommunalpolitik og afprøver hvordan man de kan bruge deres politiske indflydelse på udviklingen i Næstved Kommune.

- Elever fra flere skoler skal i Arena Næstved for at debattere med lokale ungdomspolitikere, og de har selv valgt hvilke sager der skal på dagsordenen, siger Allan Bruun, der er lærer i samfundsfag og ansvarlig for skolevalget på Kobberbakkeskolen, afdeling Sjølund.

Debatten i Arena Næstved kommer omkring emner som havnen, motorvej og Næstveds bymidte kontra storcentret. Eleverne vil også gerne have ungdomspolitikerne til at debattere "det gode ungdomsliv", og hvad der skal til for at flere unge mennesker har lyst til at bo i Næstved.

- De har jo alle set store søskende rejse fra Næstved når de skal have en uddannelse, og de færreste kommer tilbage til byen, siger Allan Bruun.

Tidlige vælgere Selv om elevernes stemmer ved skolevalget ikke får politisk betydning, så er det vigtigt, at eleverne i en tidlig alder tager stilling til mange ting i samfundet, mener

- De har været meget engagerede ved tidligere skolevalg, og får en god fornemmelse af, hvad det vil sige at engagere sig politisk, siger Allan Bruun. Artiklen fortsætter under billedet.

Stemmesedlerne til skolevalget ligner fuldstændig en rigtig stemmeseddel fra et folketingsvalg.

I de kommende uger vælger eleverne også tre landspolitiske mærkesager, som de gerne vil debattere med ungdomspolitikere fra forskellige partier. Ved sidste skolevalg i 2019 stod der blandt andet uddannelsesloft, cigaretafgifter og lektiefri skoler på programmet.

Inden eleverne skal sætte deres kryds torsdag den 14. oktober, vil der blive afholdt debatmøder på flere skoler med deltagelse af lokale ungdomspolitikere.