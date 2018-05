Skoleelever løber med hele verden

Eleverne tæller samtidig med som deltagere i World Orienteering Day, der forsøger at slå verdensrekord med 500.000 deltagere over hele verden.

Skolernes Find vej Dag er et landsdækkende event, der holdes for tredje år i træk. Det udspringer af Find vej i Danmark, som er et tilbud til alle om at prøve kræfter med at finde vej i skove, parker og byer.