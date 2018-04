Se billedserie Fire elever fra specialklassen på Ellebækskolen er her i fuld gang med at male portene til den nye Grejbank i Karrebæksminde. Privatfotos

Skoleelever genopfører grejbank

Næstved - 09. april 2018 kl. 17:00 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har ikke været en Grejbank i Karrebæksminde, siden Fjordhuset gik konkurs tilbage i 2016. Det bliver der nu lavet om på.

Elever fra specialklassen på Ellebækskolen i Næstved har i løbet af skoleåret bygget en ny Grejbank i samarbejde med Næstved Kommune og Næstved Havn.

Eleverne har i forbindelse med deres udeskole haft undervisning ved Karrebæk Fjord hver tirsdag, hvor de blandt andet har hjulpet til med at lave porte, måle op, save, skrue, male, klippe buske væk, samle skrald, hente sten til bålpladser, gravet grillpladser til engangsgrill og meget andet. Der er også blevet flyttet borde-bænke sæt til stedet, så det er muligt at sidde og spise eller tage lille et hvil.

Det er klasselærer Johnny Angelo, der som tovholder på projektet har sørget for at sætte skub i tingene. Han sad som suppleant i den tidligere bestyrelse for Fjordhuset og ønskede ikke, at grejet gik til spilde.

Derfor sørgede han for, at eleverne fra specialklassen kunne være med til at genopføre Grejbanken, som nu har til huse på Næstved Havns grund lige ved siden af Sejlklubben Inderhavnen.

Grejet har været opmagasineret på Rønnebæksholm, men er nu tilbage på rette sted.

Den nye Grejbank indeholder blandt andet 10 kanoer, 30 kajakker, materialer til at bygge tre tømmerflåder og udstyr, der kan bruges til at undersøge livet og fange smådyr på det lave vand.

Det er Næstved Kommune, der står for driften af Grejbanken i Karrebæksminde med tilskud fra Friluftsrådet. Det er klasselærerne i specialklassen på Ellebækskolen, afd. Kalbyris, Jon Høiler og Johnny Angelo, der skal sørge for at holde opsyn med stedet.

Så snart temperaturen i vandet rammer de 10 grader, kan grejet tages i brug til glæde for både skoler, daginstitutioner og foreninger.

Grejbanken i Karrebæksminde er med i Danske Grejbanker, og udstyret kan bookes via Næstved Kommunes Foreningsportal.