Medlem af Næstved Kommunes Økonomiudvalg Søren Revsbæk (V) forsøgte forgæves at give skolechef Lars Nedergaard en næse for hans andel i skandalen på Kobberbakkeskolen. Der var imidlertid et flertal i udvalget, der sagde nej. Tegning: Mikael Nielsen

Skolechef undgik næse efter millionunderskud

Der er uddelt skyld med skyld på til den fyrede skoleleder Annika Bramming og den sygemeldte administrative leder Morten Rand, mens skolechef Lars Nedergaard er gået helt under radaren - offentligt i hvert fald. Han fralagde sig et hele ansvaret i begyndelsen, men måtte senere erkende, at han også bar en del af skylden, for at Kobberbakkeskolens økonomi kørte i grøften og endte med et underskud på 13 mio. kroner.

Skolechef Lars Nedergaard slap for at få plettet sit rygte med en næse, som Venstres Søren Revsbæk ellers mener, at skolechefen har fortjent - det mener Økonomiudvalget i Næstved Byråd bare ikke.

