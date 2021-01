Se billedserie Sådan så skoledagene ud mange steder sidste år i april - udenfor og med afstand. Det er ikke optimale forhold for de 677 nye skolebørn, der starter i førskole 1. april. Foto: Thomas Olsen

Skolechef om nedlukning: Vi skal helst i gang senest 1. marts

Næstved - 18. januar 2021 kl. 11:05 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

677 børn er foreløbig skrevet op til 0. klasse efter sommerferien.

1. april skal de pakke rygsækken og starte i førskole omgivet af nye kammerater, nye voksne og nye rammer. Det kræver brobygning, for at børnene kan føle sig trygge. Men brobygningen risikerer igen i år at blive vanskeliggjort af coronarestriktionerne.

- Det er en vanskelig situation, vi alle uforvarende er braget ind i. Og guderne må vide, hvordan tingene ser ud 1. april - det kan vi kun gisne om. Men vi har den fordel i år, at vi kunnet forberede os på forskellige scenarier, fortæller Lars Nedergaard, centerchef for Dagtilbud og Skole.

Sådan så det ud, da de nye elever på afdeling Toksværd i 2019 startede i skole. I 2020 foregik det med afstand og håndvask. Hvordan det kommer til at foregå i 2021, tør centerchef Lars Nedergaard endnu ikke spå om. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

- Sidste år kom nedlukningen tre uger inden overgangen 1. april, så der var vi helt uforberedte. I år er vi meget bedre stillet, fordi vi har haft tid til at planlægge, fortsætter han.

Plads til de nye Det er særligt den sidste måned op til 1. april, at arbejdet med overgangen fra børnehave til førskole intensiveres. Derfor mener Lars Nedergaard ikke, at den nuværende nedlukning får den store betydning, hvis blot skolerne kommer i gang igen senest 1. marts. Sker det ikke, har man et problem.

- Hvis vi skal gøre, som vi plejer, kræver det en åbning 1. marts. Ellers går vi over til plan B. Vi holder løbende kontakt med forældrene og med de særligt sårbare, hvor der kan være behov for møder under de retningslinjer, der gælder, siger Lars Nedergaard,

Han afviser, at man kan beholde skolestarterne et par måneder ekstra i børnehaven.

- Vi er nødt til at få dem over i skolen. Ellers er der ikke plads til de nye, der skal ind i børnehaverne, siger han.

- En mulighed kan være at starte op med de hold, de kender fra børnehaven, fremfor at have travlt med at danne nye grupper i skolen. Men det er alt sammen noget, vi melder ud til forældrene.

