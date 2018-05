Center for Dagtilbud og Skoles chef, Lars Nedergaard, vil finde vejen til at håndtere den nye persondatalov uden at ødelægge hverdagen på skolerne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Skolechef om navneregler: Skal ikke hindre børnefødselsdage

Næstved - 22. maj 2018

Chef for Center for Dagtilbud og Skole, Lars Nedergaard, kalder sagen fra skolen i Holme-Olstrup for et eksempel på situationer, der kan opstå de kommende måneder, hvor skolerne skal implementere den nye persondatalov, men samtidig også have hverdagen til at fungere.

Det sidste er han særligt opmærksom på.

- Loven er jo håndfast, men vi bliver også nødt til at se på, hvordan vi håndterer den. Hvad er det muliges kunst, siger skolechefen.

Frygten ved den nye lovgivning er, at der frygtes millionbøder til den, der overtræder loven - altså ikke håndterer personlige data på en ordentlig måde.

- Derfor kan en lærer eller anden måske blive nervøs for, hvad der sker, hvis børnenes navne fremgår de forkerte steder, mener Lars Nedergaard.

Ifølge skolechefen definerer den lovfortolkning, som Næstved Kommune læner sig op ad, det at have navn på en kasse med private sager eller på en fødselsdagsliste som en følsom oplysning om en person, og derfor skal den beskyttes.

Det handler dog om at finde mellemvejen, siger Lars Nedergaard, som maner til besindelse, når det kommer til frygt for lovens konsekvenser.

- Det er jo også synd, hvis der er nogle børn, som ikke kommer med til fødselsdag, fordi listerne er fjernet.

Løsningen i Næstved Kommune bliver derfor at indhente forældrenes samtykke til at have fødselsdagslister og kasser med navne på i klasselokalerne. Dermed er databehandlere, lærere og administration sikret.

- Jeg siger ikke, at vi ikke skal overholde lovgivningen, men vi skal også have en hverdag til at fungere. Det er en balance. Men man skal nok være en krakiler, hvis man tager et billede af en kasse med et navn på og anmelder det, siger Lars Nedergaard.