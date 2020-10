Skolebussen bliver gratis for alle

Det fremgår af en plan for fremtidig buskørsel i Næstved Kommune, som senere skal præsenteres for byrådet.

Planen omfatter ni skolebuslinjer og ved at gøre busdriften gratis har trafikselskabet Movia regnet ud, at kommunen kan spare tre millioner kroner om året. Gevinsten hentes bl.a. på administration af skolekort, som kommunen ikke længere skal bøvle med efter at busdriften er gjort gratis for alle.