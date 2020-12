Skolebørn sendt hjem - ferien er dog ikke begyndt endnu

Det betyder at alle skolebørn fra 5. klasse og op er sendt hjem for at sætte en bremse på de stigende smitte tal, inden vi skal samles til jul.

Åben og lukket

I modsætning til forårets nedlukning, så fortsætter daginstitutionerne og 1-4. klasse med at holde åbent. Der er heller ikke nye stramninger på kommunens plejehjem. Her gælder det stadig, at de tre nærmeste må besøge beboerne. På kultur- og fritidsområdet bliver alle indendørs arrangementer og tilbud lukket, men selv om det er slut med at gå på biblioteket, så er der stadig muligt at besøge borgerservice, fortæller Jakob Bigum Lundberg. Selv om mange kommunale medarbejdere er sendt tilbage på hjemmearbejdspladsen, så fungere jobcentret stadig.