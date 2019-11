SIAA-projektet indebærer, at almenelever undervises sammen med normalt begavet elever med et spektrum af autisme. Her er fire glade SIAA-elever fra 4. klasse på Kobberbakkeskolen, afdeling Sct. Jørgen. Fra venstre: Caroline, Rosalba, Lila og Ronja. Privatfoto

Skolebestyrelsesformand: Det skal være en gevinst for alle børn

Næstved - 06. november 2019 kl. 21:10 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kobberbakkeskolen i Næstved har i godt to år haft et projekt kaldet SIAA (Struktur, Inklusion, Autister og Almenelever), hvor almenelever undervises sammen med normalt begavet elever med et spektrum af autisme.

Skolen har med projektet ønsket at sætte fokus på at inkludere flere elever i skolens almentilbud. Det er lykkes, viser evalueringen, som blev offentliggjort mandag, hvor Børne- og Skoleudvalget havde den til orientering.

Forældrene er via en spørgeskemaundersøgelse blevet stillet et række spørgsmål i forhold til blandt andet forventninger og trivsel samt fagligt og sociale udbytte. I alt har 143 forældre til børn, som går eller har gået i SIAA, svaret. Af dem har 57 procent selv valgt at få deres barn i en SIAA-klasse.

Det fremgår af evalueringen, at de fleste forældre mener, at deres børn føler sig trygge og sikre i klassen, og der er et trygt læringsmiljø. Den viser også, at størstedelen er tilfredse med deres børns faglige udbytte, og at børnene med autisme spektrum forstyrrelse udvikler sig fagligt, socialt og personligt.

Det glæder formand for skolebestyrelsen, Anders Mikkelsen, der tiltrådte officielt i september.

- For det første, er det vigtigt, der kommer ro på området med SIAA. Det er dejligt at vide, at børnene har fået noget ud af det. Det skal være en gevinst for almenelever som elever med autisme spektrum forstyrrelse, siger Anders Mikkelsen, der sammen med skolens ledelse har deltaget i forarbejdet af evalueringen og har drøftet spørgsmålene til spørgeskemaundersøgelserne med andre forældre. Han har ikke haft indflydelse på resultatet.

SIAA-klasserne startede i august 2017 og kom ikke særlig godt fra start. Det var svært for Kobberbakkeskolen at skaffe nok elever til klasserne. Flere sagde nej tak - men der var dog også nogen, der sagde ja. - I starten var det kaotisk, og folk har følt sig presset ind i det. Det har gradvist ændret sig, og man er blevet bedre til at screene elever til SIAA-klasserne, siger skolebestyrelsesformanden og tilføjer:

- Vi skal nu sammen med ledelsen finde ud af, hvad vi skal bruge det til. Mange andre områder på skolen kan også få glæde af metoden. Økonomien skal vi også forholde os til, siger Anders Mikkelsen.

Siden starten er der sket en række justeringer og tilpasninger af SIAA-projektet. Klasser er blevet nedlagt og lagt sammen. I takt med, at projektet er i gang og løbende har udviklet sig, er der kommet mere ro, og det er blevet nemmere at få elever ind, fortæller skoleleder Klaus Da Cunha.

Der er fælles forældremøde på Kobberbakkeskolen, afdeling Sct. Jørgen torsdag aften, hvor alle kan komme og få svar på deres spørgsmål og høre mere om evalueringen, og hvad der er kommet ud af den.

