Skole reddet på målstregen

Næstved - 07. september 2021 kl. 04:45 Af Af: Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Indbyggerne i Hyllinge kan ånde lettet op efter at Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune har valgt at droppe forslaget om at nedlægge Lille Næstved Skoles afdeling Hyllinge. Forvaltningen havde regnet ud, at det vil spare Næstved Kommune fem millioner kroner om året at lukke den lille skole som kun har 77 elever, men politikkerne i udvalget ønsker ikke at spare Hyllinge skole væk

- Hyllinge Skole består, sagde Venstres Søren Revsbæk efter mødet i Børne- og Skoleudvalget.

Der er et enigt udvalgt, som står bag at bevare skolen i Hyllinge. Men der er til gengæld også enighed om, at politikere og lokalsamfund skal finde en løsning, så skolen igen får flere elever.

Skolebestyrelsesformand for Lille Næstved Skole, Hans Andersen, der selv hører hjemme i Hyllinge, er glad for beskeden om at Hyllinge Skole er taget af sparelisten.

- Det er jeg lettet over. Så kan vil få lidt ro og få lejlighed til at se hvad der sker med skolen her efter coronaen, siger han.

Skarpere profil Socialdemokraternes Michael Perch mener, at politikerne skylder lokalbefolkningen i Hyllinge at arbejde med at få vendt den negative udvikling i elevtallet på Hyllinge skole. I skoleåret 2018-19 gik der 102 børn i skolen, men siden er elevtallet faldet stødt. 1. september 2021 var der 77 elever tilbage på skolen.

Michael Perch fastholder, at selv om der på papiret måske er for få børn i skolen til at det er økonomisk fornuftigt at bevare skolen, så har politikerne i Næstved Kommune vedtaget en skolestruktur, der skal give de yngste elever kort til skole, og derfor skal politikerne være villige til at tænke nyt.

- Jeg mener at måden at vende udviklingen på er, at få styrket skolens profil, siger Michael Perch.

Selv om kommunens skoler skal give eleverne en ensartet skolegang, så mener Michael Perch at den enkelte skole skal have lov til at dyrke deres eget særpræg. Det kan for eksempel være et fokus på musik eller på natur eller noget helt tredje.

- Det kan styrke den lokale opbakning og måske gøre at det bliver en tilvalgsskole, som familier der bor længere væk også vælger, netop på grund af skolen profil, siger han.

Sammen om skolen Et lokalt initiativ stifter onsdag en komité for Hyllinge Skoles bevarelse. For selv om skolen er reddet i denne omgang, så er skal der kæmpes, mener initiativtageren Alex Thomsen fra Hyllinge.

- Selv om skole ikke længere er direkte lukningstruet, så er vores problem ikke løst, siger Alex Thomsen.

Han minder om, at Hyllinge Skole har været truet af lukning adskillige gange, og at det nok er fordi vi står foran et kommunalvalg, at ingen politikere har lyst til at træffe upopulære beslutninger.

- Hver gang der har været kommunalvalg piller de alligevel ved skolerne, siger han.

Han efterlyser en langsigtet plan, der kan frede Hyllinge Skole i otte år.

- Som det er nu, ser vi familier kigge på hus i Hyllinge, og så køre deres vej igen, når de hører at skolen muligvis bliver nedlagt, fortæller Alex Thomsen.

Han har inviteret til møde på Marvede Skole onsdag klokken 18, for at lægge en slagplan for bevarelse af skolen i Hyllinge.

- Vi har meget behov for at få snakket sammen, lyder det.

Ved at vågne - Det kommer ikke til at ske noget drastisk med Hyllinge skole, siger formand for Børne- og Skoleudvalget, Lars Hoppe Søe fra De Radikale.

Han er glad for at lokalsamfundet er ved at vågne op og tage affære for at bevare skolen i nærområdet.

-Og vi politikere vil gerne tale med de lokale om hvordan vi kan fremtidssikre skolen i Hyllinge, siger Lars Hoppe Søe.

Han var selv med til at hejse et advarselsflag om en mulig lukning, da elevtallene fra den kommunale forvaltning viste, at det kun er halvdelen af børnene fra årgangene fra 0. til 6. klasse i lokalområdet, der går på Hyllinge Skole.

