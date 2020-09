Smitten spreder sig over hele landet. Lørdag blev en elev fra 8. kl. på Susåskolen, afd. Glumsø, testet positiv.

Artiklen: Skole igen ramt af corona - to klasser sendt hjem

Skole igen ramt af corona - to klasser sendt hjem

Vi har et nyt tilfælde på Susåskolen, afd. Glumsø.

Han fortæller, at en elev fra 8. klasse på skolen i Glumsø er blevet testet positiv for corona lørdag.

Det har betydet, at to 8. klasser og en elev fra et valghold er sendt hjem. Derudover er seks medarbejdere fra skolen også hjemsendt.