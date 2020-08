Se billedserie I den seneste kvalitetsrapport fremgår det, at Kobberbakkeskolens elever præsterer »et signifikant negativt resultat« på resultaterne for skoleåret 2018/2019«. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Skole har overstået rædselsår: 10 millioner skåret af underskud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole har overstået rædselsår: 10 millioner skåret af underskud

Næstved - 27. august 2020 kl. 12:25 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kobberbakkeskolen i Næstved er ikke længere under administration. Underskuddet er nu nede i en størrelse, som hører til indenfor det normale, i hvert fald når man er en skole.

På kun et år er det lykkedes Kobberbakkeskolen at skære hele 10 mio. kr. af det underskud, som skolen har båret på det seneste år, så det nu kun er på to millioner kroner. Samtidig er sygefraværet faldet markant.

Hård opbremsning Ved en økonomiske kulegravning i løbet af vinteren og foråret 2018/2019 nåede man frem til et forventet underskud på Kobberbakkeskolens regnskab på 13,8 millioner kroner for skoleåret 2018/2019.

Der blev fluks indført indkøbsstop i februar 2019, klasser blev lagt sammen, lærere omplaceret og afskediget samtidig med et stop for brug af vikarer. Ved skoleårets afslutning var der et underskud på 12,2 millioner kroner.

- Planlægningen af indeværende års drift blev gennemført med benhårde prioriteringer, og der blev altså reduceret kraftigt på stort set alt, hvad der ikke var lovbundet nødvendigt, fortæller Kobberbakkeskolens leder Klaus da Cunha.

Alt brugt til afdrag De ekstra penge, som skolen har fået i løbet af året, er alle brugt til at høvle af på gælden.

Det drejer sig om en opretning af en fejl fra skolens første leveår på lidt over en million kroner samt godt en million kroner, som var skolens andel af fem millioner kroner, som blev fordelt mellem folkeskolerne i kommunen.

Skolen blev også tilgodeset af byrådet, der bevilgede tre millioner kroner til nedbringelse af gælden, så alt i alt har skolen modtaget godt fem millioner kroner, som alle er brugt på at komme af med gæld.

De øvrige knap fem millioner kroner har skolen selv fundet ved i meget høj grad at spare, hvor spares kan.

Alle er rykket sammen Sygefraværet blandt medarbejderne på Kobberbakkeskolen er desuden faldet markant.

I februar 2018 og 2019 var sygefraværet på henholdsvis 8,9 og 7,9 procent, mens det i februar 2020 var nede på 5,0 procent. I juni og juli i år var det nede på 3,5 og 1,9 procent. Det ser skolelederen som et tegn på, at indsatsen med at reducere såvel økonomi som sygefravær er gjort på en måde, som alle har kunnet se sig selv i.

Stolt skoleleder - Jeg er pivstolt over, at det er lykkedes os at finde de gode og holdbare løsninger sammen med medarbejderne. Jeg er fuld af beundring og taknemmelighed over, at vi er lykkedes så flot, lyder det fra skoleleder på Kobberbakkeskolen, Klaus da Cunha.

- Det har været altafgørende for mig at sende signalet om, at vi skal lave skolen sammen - elever, forældre, medarbejdere og ledelse. Det, synes jeg, at vi har vist, at vi kan, og i det kommende skoleår tager vi de næste skridt ind i et tættere samarbejde, når vi bliver UNICEF Rettighedsskole, lyder det afslutningsvis fra skoleleder Klaus da Cunha.

Ikke lutter lagkage Det er dog ikke lutter lagkage alt sammen.

På byrådsmødet tirsdag aften var et af punkterne kvalitetsrapport for folkeskolerne. Heraf fremgår det, at Kobberbakkeskolen præsterer »et signifikant negativt resultat« på resultaterne for skoleåret 2018/2019, vel at mærke når der er taget højde for elevernes sociale baggrund og deslige.

I sagsfremstillingen står der direkte: »Kobberbakkeskolens store økonomiske genopretningsplan med betydelig reduktion i personalet, ny ledelse på mange positioner samt ny politisk strukturændring har uden tvivl betydning for dykket i det faglige niveau.«

relaterede artikler

Skolechef: En vanskelig økonomisk situation 26. juni 2019 kl. 16:36

Skolebestyrelse forkaster ledelsens budget: Økonomien er for presset 26. juni 2019 kl. 16:20