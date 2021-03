I gang igen. Dokken Crossfit tilbyder udendørs motion til hardcore motionister på Fabriksvej. Samtlige corona-restriktioner bliver overholdt, garanterer centerleder Dennis Nielsen, her med sønnen Malthe på armen. Fotos: Kim Palm

Skønt: Udendørs crossfit i gang igen

Musikken dunker derudaf, og motionisterne har nærmest julelys i øjnene. For selvom fitnesscentre fortsat er lukket land, så har Dokken Crossfit set sit snit til at genåbne for vægtløftning, konditionstræning og gymnastik med høj puls og intensitet.