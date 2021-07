Se billedserie I oktober 2019 var 11 byrådsmedlemmer på besøg i Hørsholm for at se kommunens nye skøjtehal. I næste byrådsperiode skal politikerne træffe beslutning om et tilsvarende byggeri. Privatfoto

Skøjtehallen lever endnu: Skal besluttes i næste byrådsperiode

Næstved - 04. juli 2021 kl. 19:38 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Det bliver ikke i indeværende byrådssæson, at politikerne skal finde penge til en kommende skøjtehal i forlængelse af svømmehalsbyggeriet på Stenlængegård.

På seneste byrådsmøde besluttede et enigt byråd at sende sagen videre til det kommende byråd, der møder ind i Teatergade 1. januar. Dermed lever drømmen om en skøjtehal i byen videre de kommende fire år, hvor det er op til det nye byråd at beslutte sig for om borgerne skal sendes på glatis i en nybygget skøjtehal.

- Vi ser det som en sejr. Det var nøjagtigt det samme der skete, da det forrige byråd overlod det til nuværende at finde penge til byggeri af nye svømmefaciliteter i byen, så vi glæder os til den kommende byrådsperiode, siger socialdemokraten Per Sørensen, der kører parløb i byrådet med venstre-politikeren Rico Carlsen.

Skøjtehallen vil være den første på Sjælland syd for Københavns-området og kan ifølge forslagsstillerne blive en attraktion for Næstved, som kan være med til at lokke nye tilflyttere til byen. Økonomisk er der tale om et langt mindre projekt end svømmehallen, der koster 222 millioner kroner.

Koster 45 millioner I Hørsholm har man bygget en træningshal uden tilskuerfaciliteter for cirka 45 millioner kroner og foreløbig er det den type hal, som forslagsstillerne har kig på. I Hørsholm er isen i brug fra klokken seks til 23.30 og bliver brugt til meget andet end skøjteløb og ishockey. Den bruges også til firmahockey, polterabendhockey, fødselsdagsarrangementer, alkoholfrit skøjtedisco, speedscating og offentlige åbne skøjteløb, argumenterer de to skøjteglade politikere.

Kommunen har allerede udpeget et område ved Stenlængegård, hvor skøjtehallen kan placeres og ifølge Per Sørensen og Rico Carlsen er placeringen perfekt, da skøjtehallen skal køles ned og svømmehallen varmes op. Dermed vil energien fra opvarmningen af svømmehallen kunne bruges til nedkøling af skøjtehallen og omvendt.

Skøjtehal bliver valgtema Foreløbig er der ingen penge til byggeri af skøjtehal, da byrådet har lagt et to-årigt budget, der rækker ind i 2022. Men herefter er det så op til politikerne at arbejde videre med idéen og Per Sørensen lover valgkamp for alle pengene.

- En stemme på enten Rico eller mig er også en stemme på skøjtehallen, så jeg er sikker på at skøjtehallen også bliver et tema i den kommende valgkamp, siger Per Sørensen.