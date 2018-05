Unge Niclas Mastrup er en af de lokale løbere, som gør det rigtig godt. I sommer blev han nummer fire på 10.000 meter ved EM i Portugal, og om vinteren deltager han i World Cup på is.

Send til din ven. X Artiklen: Skøjtehal kan brande Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skøjtehal kan brande Næstved

Næstved - 18. maj 2018 kl. 06:57 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En skøjtehal kan på flere måder være med til at brande Næstved.

Det skriver Sjællandske.

Vi vil så have noget, som andre i omegnen ikke har, og det vil give bedre mulighed for at udvikle talenter, som vil kunne markere sig ved Vinter OL.

- Folk ville komme langvejs fra for at bruge skøjtehallen, da der jo ikke findes nogen syd for København her på Sjælland, og så ville vi have noget, som alle de andre ikke har i deres by, siger Heidi Witting fra bestyrelsen i NIFs rulleskøjteafdeling om en mulig skøjtehal i Næstved.

Klubben har i dag omkring 50 medlemmer, som løber kunstskøjteløb på gammeldags rulleskøjter, i dag kaldet side-by-side.

- Mange af vores medlemmer ville synes, det var helt fantastisk, hvis vi fik muligheden for også at løbe på isskøjter, siger Heidi Witting.

NIFs rulleskøjteafdeling holder to gange om året træningsweekender med deltagelse af andre klubber. Den ene gang er det for de andre danske klubber, den anden gang for tyske klubber.

- Her ville det også være dejligt at have en skøjtehal, så vi kunne supplere med at løbe på is, siger Heidi Witting.

En skøjtehal kan, hvis man tænker det ind fra starten af, bruges til mange formål.

- Man kan godt lave en hal, som både kan bruges til ishockey, kunstskøjteløb og hurtigløb på skøjter, siger Jesper Møller Jensen, formand for Næstved Speedskating Klub (NSK), som træner ude på kasernen.

NSK har tidligere haft 350 medlemmer og er efter en dyk igen på vej op, hvad angår medlemstallet. I øjeblikket har klubben godt 70 medlemmer, hvoraf mange hører til i eliten.

- Vi er den bedste inlinerklub i Danmark, siger Jesper Møller Jensen. Klubben, som i dag har godt 70 medlemmer, vandt sidste år over 40 medaljer ved de danske mesterskaber.

- Vores løbere i aldersgruppen 15 til 17 år er nogle af landets bedste, og vi har en god håndfuld på 17-18 år som tager til udlandet og træner på is, hvilket er en meget bekostelig affære og meget tidskrævende, fortæller Jesper Møller Jensen, som derfor meget, meget gerne så en skøjtehal i Næstved.

- Har man ambitioner, er man nødt til også at løbe på is, siger han. De lokale inlinere tager i dag til Holland, Tyskland, Sverige og Norge for at træne.