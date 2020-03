Tre mænd skød fredag efter dåser med et luftgevær. En 27-årig mand blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Skød efter dåser med luftgevær

Det viste sig, at det var et luftgevær, som en af de tre havde brugt til at skyde efter dåser med. Ingen havde været i fare, men en 27-årig mand fra Næstved blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.