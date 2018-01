De to skolemestre, som mandag var til stede til indvielsen af den nye Wall of Fame. Emil Lennart Nielsen skal fra torsdag konkurrere i Herning. Simone Arnoldi er frisørelev, og frisørerne har deres egen konkurrence og skal ikke med til DM i Skills i Herning. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Skillsmestre hædres på Wall of Fame

Hver dag, når hundredevis af unge studerende på EUC Sjælland går i kantinen for at fylde maverne op, kommer de til at lægge vejen forbi den nye Wall of Fame, hvor både lokale, regionale og nationale mestre i Skills hyldes. Det skal være med til at inspirere de mange sultne mennesker til også at blive sultne efter succes og knokle ekstra hårdt, så de en dag selv kan gå efter at blive de bedste til deres håndværk.